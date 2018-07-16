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İade edilen bazı TSK ve Emniyet personeli, araştırma merkezine görevlendirilebilecek
TBMM'ye sevk edilen Kanun Teklifine göre, OHAL Komisyonu iade kararı almış olsa veya mahkeme lehine karar vermiş olsa da, Bakanlığın uygun görmediği askeri ve emniyet personeli, eski görevine değil kurulacak bir araştırma merkezine görevlendirilecek
TBMM'ye sevk edilen kanun teklifinde, subay, astsubay, uzman jandarmalar ile emniyet personeli için önemli bir düzenleme yer aldı.
Sunulan kanun teklifine göre subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile emniyet personeli için mahkemeler veya OHAL Komisyonu göreve iade mahiyetinde karar verse dahi, Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının uygun görmeyeceği personel eski görevine değil, bu iki Bakanlık bünyesinde kurulacak Araştırma Merkezlerinde istihdam edilecektir.
Bu düzenleme sadece askeri ve emniyet personeli içindir. Ve her iade edilen için değil sadece Bakanlığın uygun görmedikleri için uygulanacaktır.
Binbaşı ve üstü rütbelerde yer alanlar ile emniyet müdürleri Araştırmacı kadrosuna, diğer kadrolarda yer alanlar ise DPB'nin görüşü üzerine ilgili diğer kadrolara atanacaktır.
Bu durumdakiler ihraç oldukları dönem ile iade oldukları dönem arasındaki maaşlarını alacaklar.
Ancak, eski unvanları ile araştırmacı veya diğer kadrolar arasındaki maaş farkları bir tazminat olarak, aradaki fark kapanıncaya kadar verilecektir.
Diğer taraftan, araştırma merkezlerine atanma yönündeki düzenleme, daha önce OHAL Komisyonu tarafından iade edilenlere de uygulanacak.
Son bir not olarak şu hususu belirtmek istiyoruz. Bu düzenleme şuan sadece bir tekliftir. Bu teklik TBMM komisyonunda veya TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde değişebilir. Memurlar.net olarak takipte olacağız.
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