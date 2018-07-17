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Bedelli askerlikte, hangi doğum tarihi esas alınacak?

Bedelli askerlikte yaş şartının 25 olduğu belirtildi. Peki hangi doğum tarihi esas alınacak?
17 Temmuz 2018 16:10
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Bedelli askerlikte, hangi doğum tarihi esas alınacak?

Bedelli askerliğe ilişkin olarak, Ak Parti Grup Başkanvekili tarafından yapılan açıklamada, yaş şartının 25 olarak planladığı belirtilmişti.

25 yaş 1993 yılına tekabül etmektedir.

2011 yılındaki düzenlemede 31 Aralık tarihi, 2014 yılındaki düzenlemede ise 1 Ocak tarihi esas alınmıştı.

Son kanunun esas alınması halinde 1 Ocak 1993 tarihi esas alınabilir.

Kanun teklifinin ortaya çıkması halinde bu durum netleşecektir.

memurlar.net'e ait yaş hesaplama robotu için tıklayınız.

2014 YILINDAKİ DÜZENLEME

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler; istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları ve 18.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

2011 YILINDAKİ DÜZENLEME

Geçici Madde 46- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30.000 Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Başvuruda bulunanlar, öngörülen miktarı başvuru sırasında def'aten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde de ödeyebilirler.

Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
Memurlar.Net - Özel

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