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Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?

Sağlık personeline verilecek olan 1 yılda 60 günlük yıpranma hakkı, memurun kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesini de etkiler mi?
19 Temmuz 2018 00:05
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Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?

TBMM'ye 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle sunulan kanun teklifinde, tüm sağlık çalışanlarına her bir yıl için 60 günlük yıpranma süresi verilmektedir. Tıklayınız.

Yıpranma süreleri emekli aylığına ve ikramiyesine esas hizmet süresine dahil edilmektedir.

Ancak yıpranma süreleri, memurun hali hazırdaki kazanılmış hak aylık derecesini etkilememektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
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