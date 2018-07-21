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Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yaptı
21 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yardımcılığı kadrolarına, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca atama yaptı.
Yayımlanan atama kararnamelerine göre, Adalet Bakanlığına 4, Gençlik Bakanlığına 2, Kültür ve Turizm bakanlığına 3, Sağlık Bakanlığına 1, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına 3 Bakan yardımcısı ataması yapıldı
İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANI KARARLARI
-- Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER'in Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/18)
-- Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN'in Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/19)
-- Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ'in Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/20)
-- Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU'nun Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/21)
-- Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA'nın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/22)
-- Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU'nun Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/23)
-- Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN'un Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/24)
-- Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/25)
-- Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY'un Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/26)
-- Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN'in Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/27)
-- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT'un Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/28)
-- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/29)
-- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN'un Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/30)2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
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