2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu

21 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetedeki atama kararlarına göre, Adalet ve Kültür Bakanlıklarında, şuanki müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu. Ancak Gençlik, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarında ise yeni bakan yardımcıları atandı.

703 sayılı KHK'nın geçici 32. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi kadroları iptal edilmiştir. İptal edilen bu kadrolar kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.

Bakanlıklarda bakan yardımcıları, bağlı kuruluşlarda başkanlar atanıp göreve başlayıncaya kadar mevcut müsteşarlar görevlerine devam ederler.

Müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi ile kadroları kaldırılan diğer üst kademe kamu yöneticilerinin mevcut kadroları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni düzenleme yapılıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur."

Bu hükme göre, Bakan yardımcılarının atanmasıyla birlikte 5 bakanlıkta, ataması yapılmayan Müsteşarların görev süresi sona ermiştir.

İŞTE ATAMASI YAPILAN BAKAN YARDIMCILARINA DAİR BİLGİLER

ADALET BAKANLIĞI

Hali hazırdaki Müsteşar Selahattin Menteş ve Müsteşar yardımcısı Cengiz Öner Bakan yardımcısı olarak atanmıştır. Hilmi Bilgin, 24. Dönemde Sivas Milletvekili, Yıldız Seferinoğlu da 26. Dönem İstanbul Milletvekili idi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Şuanki Müsteşar Faruk Özçelik, Adalet Bakanlığındaki uygulamanın aksine Bakan yardımcısı olarak atanmamıştır.

Bunun yerine Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu ve 23. Dönem Sivas Milletveki Hamza Yerlikaya, bakan yardımcısı olarak atanmıştır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Şuan Müsteşar görev yapmakta olan Ömer Arısoy yine Bakan yardımcısı olarak atanmıştır. Ayrıca, 2014 yılında Bakanlıkta Müsteşar olarak görev yapan ve 2016 yılında emekliye ayrılan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun da Bakan yardımcısı olarak atanmıştır. Kültür'de atanan bir diğer Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan ise Cumhurbaşaknlığında genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Şuanki Müsteşar Eyüp Gümüş, Adalet ve Kültür Bakanlıklarındaki uygulamanın aksine Bakan yardımcısı olarak atanmamıştır.

Bakan yardımcılığına, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü görevine tedviren 17/5/2018 tarihinde görevlendirilen Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atanmıştır.

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Şuanki Müsteşar Suat Hayri Aka, Adalet ve Kültür Bakanlıklarındaki uygulamanın aksine Bakan yardımcısı olarak atanmamıştır.

Bunun yerine, Bakan yardımcılıklarına Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Enver İskurt, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve 26. Dönem Sivas Milletvekil Selim Dursun atanmışlardır.