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2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
21 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetedeki atama kararlarına göre, Adalet ve Kültür Bakanlıklarında, şuanki müsteşarlar Bakan yardımcısı oldu.
21 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetedeki atama kararlarına göre, Adalet ve Kültür Bakanlıklarında, şuanki müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu. Ancak Gençlik, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarında ise yeni bakan yardımcıları atandı.
703 sayılı KHK'nın geçici 32. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki müsteşar, müsteşar yardımcısı ve
merkez valisi kadroları iptal edilmiştir. İptal edilen bu kadrolar kurumların
kadro cetvellerinin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.
Bu hükme göre, Bakan yardımcılarının atanmasıyla birlikte 5 bakanlıkta, ataması yapılmayan Müsteşarların görev süresi sona ermiştir.
İŞTE ATAMASI YAPILAN BAKAN YARDIMCILARINA DAİR BİLGİLER
ADALET BAKANLIĞI
Hali hazırdaki Müsteşar Selahattin Menteş ve Müsteşar yardımcısı Cengiz Öner Bakan yardımcısı olarak atanmıştır. Hilmi Bilgin, 24. Dönemde Sivas Milletvekili, Yıldız Seferinoğlu da 26. Dönem İstanbul Milletvekili idi.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Şuanki Müsteşar Faruk Özçelik, Adalet Bakanlığındaki uygulamanın aksine Bakan yardımcısı olarak atanmamıştır.
Bunun yerine Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu ve 23. Dönem Sivas Milletveki Hamza Yerlikaya, bakan yardımcısı olarak atanmıştır.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Şuan Müsteşar görev yapmakta olan Ömer Arısoy yine Bakan yardımcısı olarak atanmıştır. Ayrıca, 2014 yılında Bakanlıkta Müsteşar olarak görev yapan ve 2016 yılında emekliye ayrılan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun da Bakan yardımcısı olarak atanmıştır. Kültür'de atanan bir diğer Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan ise Cumhurbaşaknlığında genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şuanki Müsteşar Eyüp Gümüş, Adalet ve Kültür Bakanlıklarındaki uygulamanın aksine Bakan yardımcısı olarak atanmamıştır.
Bakan yardımcılığına, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü görevine tedviren 17/5/2018 tarihinde görevlendirilen Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atanmıştır.
ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI
Şuanki Müsteşar Suat Hayri Aka, Adalet ve Kültür Bakanlıklarındaki uygulamanın aksine Bakan yardımcısı olarak atanmamıştır.
Bunun yerine, Bakan yardımcılıklarına Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Enver İskurt, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve 26. Dönem Sivas Milletvekil Selim Dursun atanmışlardır.Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
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