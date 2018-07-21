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Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden S.İ. hakkında soruşturma başlatıldı. S.İ. soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alındı. S.İ. emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden ve hakkında soruşturma başlatılan S.İ. gözaltına alındı.
Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan S.İ. Ankara Demetevler'de yakalanarak gözaltına alındı. S.İ. emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma
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