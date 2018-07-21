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Atatürk'e karşı olan sözlerinden dolayı özür diledi
Atatürk'e sosyal medya üzerinden hakaret eden S. İ. söz konusu videoyu kendisinin özel olarak sosyal medya hesabından paylaşmadığını, dini görüşlerine saygı göstermeyen bir arkadaşına whatsapp'tan attığını ancak bu arkadaşının kendi izni olmadan bu videoyu tüm Türkiye'ye yaydığını belirtti. S.İ. Atatürkçü görüşleriyle bilinen arkadaşına olan tepki üzerine yaptıklarından dolayı özür diledi
Ankara'da S.İ., ziyaret için gittiği Anıtkabir'de video çekti. Atatürk'e hakaret edildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine S.İ. tepki gördü.
Tepkiler üzerine S.İ. paylaştığı bir başka videoda, "Ben dini ve siyasi görüşümü Atatürkçü bir arkadaşım ile paylaştım ve bana saygı duymadı. Tartıştık, sinirlendim. Ben Atatürk'e saygı duymasam zaten Anıtkabir'e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için, benim düşünceme saygı duymadığı için kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip sadece ona attım. O da sosyal medya hesabından paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı.'' dedi.
Ben açıkçası şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Söylediğim kelimelerden dolayı herkesten çok özür diliyorum. Ama dediğim gibi, ben saygı duymazsam Anıtkabir'e gitmezdim. Anıtkabir'e gittim ama söylediğim kelimeler sinirle olan bir şeydi. Çünkü o da benim görüşüme saygı duymamıştı. O yüzden söyledim. Ailemden, arkadaşlarımdan, yakın çevremden çok büyük tepki aldım. Özür diliyorum" diye konuştu.Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
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