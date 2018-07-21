1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atatürk'e karşı olan sözlerinden dolayı özür diledi

Atatürk'e sosyal medya üzerinden hakaret eden S. İ. söz konusu videoyu kendisinin özel olarak sosyal medya hesabından paylaşmadığını, dini görüşlerine saygı göstermeyen bir arkadaşına whatsapp'tan attığını ancak bu arkadaşının kendi izni olmadan bu videoyu tüm Türkiye'ye yaydığını belirtti. S.İ. Atatürkçü görüşleriyle bilinen arkadaşına olan tepki üzerine yaptıklarından dolayı özür diledi
21 Temmuz 2018 15:18
Yazdır
Atatürk'e karşı olan sözlerinden dolayı özür diledi

Ankara'da S.İ., ziyaret için gittiği Anıtkabir'de video çekti. Atatürk'e hakaret edildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine S.İ. tepki gördü.

Tepkiler üzerine S.İ. paylaştığı bir başka videoda, "Ben dini ve siyasi görüşümü Atatürkçü bir arkadaşım ile paylaştım ve bana saygı duymadı. Tartıştık, sinirlendim. Ben Atatürk'e saygı duymasam zaten Anıtkabir'e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için, benim düşünceme saygı duymadığı için kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip sadece ona attım. O da sosyal medya hesabından paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı.'' dedi.

Ben açıkçası şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Söylediğim kelimelerden dolayı herkesten çok özür diliyorum. Ama dediğim gibi, ben saygı duymazsam Anıtkabir'e gitmezdim. Anıtkabir'e gittim ama söylediğim kelimeler sinirle olan bir şeydi. Çünkü o da benim görüşüme saygı duymamıştı. O yüzden söyledim. Ailemden, arkadaşlarımdan, yakın çevremden çok büyük tepki aldım. Özür diliyorum" diye konuştu.

Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,180 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli'den klasik arabasıyla 'nostaljik' tur
21 Temmuz 2018 16:24		 Seçmen rahat ulaşsın diye ofis açtı
21 Temmuz 2018 16:15
'Bir büyük dönüşüm ve çalışma süreci içerisindeyiz'
21 Temmuz 2018 16:05		 İsmail Kahraman: Dairelere Erdoğan'ın resmi asılmalı
21 Temmuz 2018 15:29
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması
21 Temmuz 2018 13:22		 Açlık grevine başlayacağını açıklayan Berberoğlu, kararından döndü
21 Temmuz 2018 12:26
ERÜ Rektörü Güven, Sağlık Bakanı Yardımcısı oldu
21 Temmuz 2018 11:43		 Bakan Kasapoğlu'ndan Beykent Üniversitesi'ne tebrik
21 Temmuz 2018 10:47
'Her türlü şartlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacağız'
21 Temmuz 2018 10:44		 Bakan Gül, yeni bakan yardımcılarıyla görüştü
21 Temmuz 2018 10:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma
Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!
DGS sınavında iki 'joker' yakalandı
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme
Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
Sağlık personelini artık polis koruyacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tesel-ya 1
saçlarını kendi kesen kadın 1
karşıtların birliği 4
karnıyarık 1
atiba hutchinson 1
andriy bliznichenko 1
bitcoin 3
fifa 18 2
stajyer 3
imla hatası içeren başlık 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam