O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle sonlanan olayın ardından açığa alınan ve savcılığa ifade verdikten sonra serbest kalan iki polisin ifadelerine ulaşıldı. Haklarında soruşturma başlatılan iki polis, doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine olay yerine gittiklerini anlattı.Sağlık merkezi önünde gözaltına almak istedikleri 82 yaşındaki adamın kendilerine direndiğini belirten polisler, bu nedenle ters kelepçe takmak ve biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını iddia etti. Polisler, "Topal bize güçlük çıkardı, olayda asıl mağdur biziz" dedi.

Bu arada ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık merkezindeki doktor Ö.Y. hakkında soruşturma başlattı. Topal 'ın eşi Fatma Topal için evde bakım hizmeti kararı olmasına rağmen bu kararın uygulanması için gereğini yapmadığı iddiası araştırılacak.

Doktor Ö.Y.'nin, bir hafta önce de başka bir hastaya bakmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na şikayet edildiği öne sürüldü.



NE OLMUŞTU?

Topal, yürüme güçlüğü çeken 82 yaşındaki eşi Fatma Topal'ın kronik hastalıkları için kullandığı ilaçların bitmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitmiş, burada reçete yazmayan doktor Ö.Y. ile tartışmıştı.

Doktorun polis ekiplerini çağırması üzerine sağlık merkezine giden polisler, 82 yaşındaki adamı gözaltına almak istemişti. Polisler, kendilerine direnen Topal'a önce biber gazı sıkmış, ardından da ters kelepçeleyerek yerde sürüklemişti. Yaşananların ardından Topal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.