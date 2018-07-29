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O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz
Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal'a biber gazı sıkıp, ters kelepçe takıp yerde sürükledikten sonra ölümüne sebep olan iki polis memurunun savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Polis memurları ifadelerinde, Topal'ın güçlük çıkardığını ve asıl mağdurların kendileri olduğunu savundu
82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle sonlanan olayın ardından açığa alınan ve
savcılığa ifade verdikten sonra serbest kalan iki polisin ifadelerine ulaşıldı.
Haklarında soruşturma başlatılan iki polis, doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine
olay yerine gittiklerini anlattı.Sağlık merkezi önünde gözaltına almak istedikleri
82 yaşındaki adamın kendilerine direndiğini belirten polisler, bu nedenle ters
kelepçe takmak ve biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını iddia etti. Polisler,
"Topal bize güçlük çıkardı, olayda asıl mağdur biziz" dedi.
Doktor Ö.Y.'nin, bir hafta önce de başka bir hastaya bakmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na şikayet edildiği öne sürüldü.
Doktorun polis ekiplerini çağırması üzerine sağlık merkezine giden polisler, 82 yaşındaki adamı gözaltına almak istemişti. Polisler, kendilerine direnen Topal'a önce biber gazı sıkmış, ardından da ters kelepçeleyerek yerde sürüklemişti. Yaşananların ardından Topal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.82 yaşındaki adama ters kelepçe takan 2 polis açığa alındı Bakan Soylu'dan o aileye telefon
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