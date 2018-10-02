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Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?

Valilikler, herhangi bir duyuruya çıkmadan norm kadro fazlası öğretmeni yapamaz.
02 Ekim 2018 00:02
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Duyuru yapılmaksızın norm kadrosu fazlası öğretmenler başka okullara atanabilir mi?

Ülke genelindeki bazı Valiliklerin duyuru yapılmaksızın norm kadro fazlası öğretmenleri veya il/ilçe emrinde bulunan öğretmenleri istihdam fazlası öğretmen kapsamında değerlendirerek, boş norm kadrosu olmayan okullara atamaktadırlar.

Bilindiği üzere, öğretmen norm kadroların güncellenmesi işlemleri Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özür grubu yer değiştirme işlemlerinde hizmet puanı veya kontenjan yetersizliğinden dolayı yer değiştiremeyen öğretmenler, zaman zaman sonraki dönem norm güncellenmesinde açılacak boş norm kadrolara Valiliklerce atanmak üzere il veya ilçe emrine atanmaktadırlar.

Fakat, bazı illerimizde il veya ilçe emrinde bulunan öğretmenler, ihraç edilmiş iken göreve geri dönen öğretmenler, mahkeme kararı ile göreve geri dönen öğretmenler, yöneticilik süresi biten ya da istifa eden öğretmenler, okulları kapatılan öğretmenler veya benzeri durumlardaki öğretmenler; boş normu olan okullara ihtiyaca binaen duyuru yapılıp tercih alınarak atanması gerekmekte iken, öğretmen ihtiyacı yani boş normu olmayan okullara duyuru yapılmaksızın atanmakta olup bazılarının atama kararnamelerine ise "istihdam fazlası" notu düşülmektedir.

Bu atamalardan sonra yapılan norm kadro güncellemelerinde ise daha önce o okulda bulunan ve hizmet puanı düşük olan öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenmekte veya okulda boş norm olduğunda o okula duyuru yapılıp tercihler alındığında bir başka öğretmenin atama ihtimali olmasına karşılık bu şekilde norm olmayan okula "İstihdam fazlası" notu düşülerek atanan öğretmen normla haksız bir şekilde ilişkilendirilebilmektedir.

Bu nedenle, bu durumda olanların boş normu olmayan okullara "İstihdam fazlası" notu düşülerek de olsa atamasının yapılmaması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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