1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor

Kamuda işçi olarak geçen hangi süreler memurların intibak işlemini olumlu etkiler
13 Aralık 2018 00:07
Yazdır
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor

Memuriyet dışındaki hangi sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde ve geçici maddelerinde tek tek belirtilmiştir.

Memurluğa başlamadan önce işçi veya sözleşmeli işçi olarak hizmetleri bulunan kişiler bulunmaktadır. Çalışmaları kamu işçisi olarak geçmelerine rağmen bu hizmetlerde bazı memurlar avantajlı, bazı memurlar ise dezavantajlı olabilmektedirler.

Bu konuda hazırlanan dosyamız aşağıdaki şekildedir:

Kamu işyerlerinde sigortalı olup daha sonra Memurluğa geçmiş kişilerin sigortalı sürelerinin memur intibakı olarak değerlendirilmesi aşağıda belirtilen hallerde mümkün olmaktadır.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 87 hükmü kapsamına giren kurumlarda,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 36 ve ek geçici 2 nci maddelerinde belirtilen hallerde,

Memurların kazanılmış hak aylık dereceleri yükseltilmektedir.

Ayrıca;

İşçi iken memurluğa geçme halinde de bazı tarihlerde kanunlarla memurlar lehine düzenlemeler yapılmış ve işçilik süreleri memurluk sürelerine dahil edilmiştir.

Bu durumlar;

1- 657 sayılı Kanunun ek geçici 58 inci maddesi hükmüne göre, 1,3,1975 tarihi ile 1,3,1982 tarihleri arasında kamuda sigortalı iken devlet memurluğuna geçenlerin, 26,6,1984 tarihinde kamuda sigortalı çalışanlar ile sözleşmeli çalışanların bu tarih ile 31,12,1984 tarihleri arasında devlet memurluğuna geçenlerin, bu süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

2-2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi (657 sayılı Kanunda yer almaktadır) hükmüne göre, 01,03,1982 tarihinde kamuda sigortalı ve sözleşmeli olarak çalışanların bu tarihten itibaren 6 ay içinde devlet memurluğuna geçenlerin, bu süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

3-4046 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre, Özelleştirme kanunu kapsamında sözleşmeli statüde çalışanlardan nakle tabi tutulmak suretiyle devlet memuru olanların bu sureleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

4-Kendi özel kanunlarında yer alan hükümler uyarınca, sigortalı geçen süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

5- 233, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında sözleşmeli sigortalı olanların, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilenenlerin sigortalı süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

6- Bazı özel durumlara göre sözleşmeli olarak çalışılan sürelerde memur intibakında değerlendirilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 B statüsünde sözleşmeli olanlardan memurluğa geçenlerin bu süreleri memur intibakı olarak değerlendirilmiştir. 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6495 sayılı Kanunda bu hususla ilgili hükümler mevcuttur. Bu şekilde kurumlara özel veya kurum ayırt edilmeksizin genel olarak kanunlarda, kararnamelerde bir hüküm yer aldığında intibak işlemleri yapılır.

Bu belirtilen durumlar dışında kamu işyerinde geçen sigortalı süreler intibak işlemlerinde değerlendirilmemektedir.

GENEL DEĞERLENDİRMEMİZ

Devlet memurluğuna geçiş yapmış olan kişilerin kamuda geçen sigortalı sürelerinin değerlendirilmesi zaman zaman kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle yapılmıştır. Ancak, devlet memurluğu nasıl kamuda geçen süreleri kapsıyor ise, kamuda geçen sigortalı süreler de yine bir kamu hizmeti olarak görülmelidir. Bu nedenle, yukarıda yer alan tarihler dışında devlet memuru olmuş kişilerin de kamuda geçen sigortalı sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yönünde bir yasal düzenlemenin yapılması ve bu düzenlemenin süreklilik kazanan bir düzenleme olması gerektiği ve bunun da zaruri bir ihtiyaç olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu değerlendirme işleminin yapılması memur emekliliğini bekleyen kişiler için avantajlı bir durum olacak, hem emekli aylık, hem emekli ikramiyelerini olumlu etkileyecektir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,516 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
12 Aralık 2018 11:05		 Dergi aboneliğine dair OHAL Komisyonu kararı
08 Aralık 2018 10:03
Dışişleri Bakanlığı sınav yönetmeliğinde değişenler
07 Aralık 2018 14:42		 YÖK'ün norm kadroda yetki devri yapması hukuken mümkün mü?
07 Aralık 2018 14:05
Yılın 2. KPDK toplantısı bugün yapılacak
07 Aralık 2018 11:48		 Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında aile mağduriyeti yaşanmasın!
06 Aralık 2018 14:15
Belediyelerin atayabilir miyiz sorusuna, Cumhurbaşkanlığının verdiği cevap
06 Aralık 2018 11:55		 Gerçek kişilere, elektronik tebligat dönemi başlıyor
06 Aralık 2018 10:10
7151 sayılı Kanunla gelen 6 yeni düzenleme
05 Aralık 2018 16:19		 Tabiplerin yan dal asistanlığı için düzenleme
05 Aralık 2018 12:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
Maden sahaları ihaleye çıkacak
13 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
İKEA ilk kez Trendyol'da
Samsun'un en özel yeri... Kızılırmak deltası kuş cenneti
İKEA ilk kez Trendyol'da
Maden ocağındaki göçükte bulunan tüm işçiler kurtarıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bira 4
zani 3
fatih portakal hakkında suç duyurusu 4
eren derdiyok 4
12.12.2018 chp ve iyi partinin anlaşması 1
yavuz hırsız ev sahibini bastırır 2
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 4
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülkedeyiz 2
11.12.2018 galatasaray vs porto maçı 4
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam