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Okul pansiyonlarında belletici öğretmen görevlendirme işlemleri nasıl yapılmalıdır?

Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi; 25.11.2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesindeki hükümlerine göre yapılmaktadır.
13 Aralık 2018 10:05
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Okul pansiyonlarında belletici öğretmen görevlendirme işlemleri nasıl yapılmalıdır?

Okul pansiyonlarında belletici öğretmen görevlendirme işlemlerinde yanlışlıklar yapılmaktadır.

Şöyle ki;

- Pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan öğretmenlerin istekli olup olmadığına bakılıp bakılmaksızın tamamının görevlendirilmediği,

- Pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan öğretmenlerin istekli olup olmadığına bakılıp bakılmaksızın tamamı görevlendirilmeden diğer okullardaki öğretmenlerin duyuruya çıkılmadan resen görevlendirildikleri,

- Görevlendirmelerde evli-bekar ayrımı yapılarak bekar öğretmenlerin resen görevlendirildikleri,

- Görevlendirmelerde kadın-erkek ayrımı yapılarak erkek öğretmenlerin resen görevlendirildikleri görülmektedir.

Halbuki; Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi; 25.11.2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesindeki hükümlerine göre yapılmaktadır.

"Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi

39- (1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür.

(2) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanır.

(3) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler, pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürünün teklifi ve il veya ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.

(4) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesinde aynı pansiyondaki kız ve erkek öğrencilere ait bölümlerin her biri ayrı bir pansiyon gibi değerlendirilir.

(5) Bir günde;

a) Özel eğitim okulları pansiyonlarında elli öğrenciye kadar iki, elli bir ve üzeri sayıda öğrenci için üç belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi esastır.

b) Diğer okul pansiyonlarında yüz öğrenciye kadar iki, yüz bir ve üzeri sayıda öğrenci için üç belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi esastır.

(6) Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda kadın, kız ve erkek öğrencilerin kaldıkları aynı binadaki pansiyonlarda ise hem erkek hem kadın belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilir.

(7) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler dışında, mali bir yük getirmemek kaydıyla Bakanlıkla ilgili kurum veya kuruluşlar arasında yapılacak protokol esaslarına göre, pansiyonlarda danışman veya rehber de görevlendirilebilir."

Bu hükümlere göre belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesinde;

1-Öncelikle pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür. Pansiyonun bağlı olduğu okulda görev yapan öğretmenlerin istekli olup olmadığına bakılmaz bu görev o okuldaki öğretmenlerin asil görevidir. Görev istemezlerse bile ilk önce bu öğretmenler resen görevlendirirler. Sadece ilgili mevzuatına göre gece nöbet tutamayacak olanlar görevlendirilemez.

Yönetmelik her ne kadar kadrolu öğretmenler dese de 03.08.2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "Sözleşmeli öğretmenlerin görev ve sorumlulukları" başlıklı 20. maddesindeki; " (1) Sözleşmeli öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumlarındaki emsali kadrolu alan öğretmenleri için öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür." hükümleri gereğince sözleşmeli öğretmenler içinde pansiyonlu okuldaki belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi asli görevidir.

2- Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere duyuruya çıkılarak istekli olanlar arasından yapılır.

3- Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yöntemlere rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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