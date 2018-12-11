Görev yaptığınız okul iki ayrı okula ayrılırsa hangi okula, nasıl atanmalısınız?

Görev yaptığınız okulun örneğin İmam Hatip Lisesinin öğrenimlerine devam eden mevcut öğrencileri ile birlikte Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak iki ayrı okula dönüştürülmesi halinde bu okuldaki öğretmenlerin yer değiştirmeleri nasıl yapılmalıdır?

Öncelikle bir okulun öğrenimlerine devam eden mevcut öğrencileri ile birlikte müstakil iki müdürlük halinde iki ayrı okul olarak eğitim öğretime devam etmesi için öncelikle hangi öğrenci grubunun ayrılan okula aktarılmasına karar verilerek o öğrencilerin e-okul üzerinden ilgili okula aktarım işleminin tamamlanarak bu iki okulunda norm kadrolarının hemen güncellenmesi gerekmektedir.

Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26. maddesi; "(1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.

(2) Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir." hükümlerine göre norm kadrolar bu durumda istenildiği anda güncellenebilmektedir.

Akabinde güncellenen norm kadro sayılarına göre ikiye ayrılan ana okulda yer alan mevcut öğretmenlere duyuruya çıkılarak ayrılan okula gitmek isteyenler tercih ve hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak atamaları yapılmalıdır.

Bu durumdaki öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri"başlıklı 53. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması , program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması halinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması halinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması halinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır." hükümleri uygulanarak atama ve yer değiştirmeler yapılacaktır.

Ayrılan okula norm kadro ihtiyacı kadar başvuru olmamışsa bu okulun öğretmen ihtiyacı diğer norm kadro fazlası öğretmen atamaları ve diğer atama ve yer değiştirme dönemlerinde karşılanır. Ana okulda norm kadro ihtiyacından fazla öğretmen kalmışsa hizmet puanı en düşük öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenir.

Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 1. fıkrasındaki; "...yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması halinde bu eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır" amir hükmü gereğince ana okulda yer alan ve ayrılan okula gitmek isteyen mevcut öğretmenlere duyuruya çıkılarak mazeretleri (sağlık, eş durumu, can güvenliği vb), tercih ve hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak norm kadro ihtiyacı kadar atamalarının yapılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu iş ve işlemler hakkında ülke genelinde farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bu iş ve işlemler daha önce yargıya taşınmış olup yukarıda bahsettiğimiz şekilde atamaların yapılması gerektiğine dair yerel idari mahkemenin verdiği karar bölge idare mahkemesinde onanmıştır.

İşte yerel mahkeme kararı;

İşte Bölge İdare Mahkemesi kararı;

Ahmet KANDEMİR