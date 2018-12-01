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Almanya Büyükelçiliğinden 10 bin Türk işçi açıklaması

Almanya'ya her meslekten 10 bin Türk işçi götüreceğini açıklayan OMB şirketinin iddiasına Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yanıt geldi
01 Aralık 2018 15:12
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Almanya Büyükelçiliğinden 10 bin Türk işçi açıklaması

OBM İnsan Kaynakları Şirketi'nin Türkiye'den binlerce işçiyi, Almanya'ya götüreceğini açıklamasıyla ilgili Almanya Büyükelçiliği, "OBM firmasıyla Federal hükümet arasında Türk uzman personelin istihdamıyla ilgili herhangi bir anlaşma yoktur" duyurusunda bulundu. OBM İnsan Kaynakları Şirketi, 2019 yılında Almanya'ya Türkiye'den ilk etapta 10 bin işçi götüreceğini açıklamıştı.

NE ŞİRKETLE NE DE TÜRKİYE İLE...

Alman Büyükelçiliği ise konu ile ilgili ''OBM firmasıyla Federal hükümet arasında Türk uzman personelin istihdamıyla ilgili herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Federal hükümetle Türk hükümeti arasında da basındaki haberlerde sözü edilen meslek gruplarının Almanya'da istihdam edilmeleri konusunda özel bir işçi alımı anlaşması da yoktur. Nitelikli bir meslek eğitimi almış uzman personele Almanya'da özel sektörün bazı branşlarında ihtiyaç duyulmaktadır. Federal hükümetin http://www.make-it-in-germany.info.tr/ adlı enformasyon portalında bu olanaklar hakkında bilgi verilmektedir" denildi.

OBM'den 'Türk işçi aramıyoruz' iddialara yanıt
DHA
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