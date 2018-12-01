1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

OBM'den 'Türk işçi aramıyoruz' iddialara yanıt

Almanya Büyükelçiliği'nin açıklaması üzerine OBM Almanya'nın sahibi Osman Taş yazılı açıklamada bulundu.
01 Aralık 2018 17:04
Yazdır
OBM'den 'Türk işçi aramıyoruz' iddialara yanıt

Taş'ın açıklaması şu şekilde:

"Almanya'da 'OBM Almanya' adında şirket sahibiyim. Tam 10 yıldır çok sayıda ülkeden işçiyi Almanya'ya getirdim. Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Moldova gibi ülkelerden binlerce kişiye Almanya'da istihdam sağladım. Türkiye'den de işçi alımı yaparak Türk ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar başlattım. Bu amaçla Türkiye'de bir basın toplantısı yaptım.

Ülkeme döviz kazandırmak tek hedefimdi. Ancak sosyal medyada çıkan bazı olumsuz ve bize danışmadan yapılan bilinçsiz haberler konuyu farklı mecralara çekti. Alman konsolosluğu da bir açıklama yaparak 'OBM şirketi ile Federal hükümet arasında bir anlaşma yoktur' dedi. Bu açıklama da yanlış yorumlanarak bazıları tarafından şirketimize karalama kampanyasına dönüştürüldü. Biz hiçbir zaman 'Alman Federal Hükümeti ile anlaşmamız var' demedik"

Almanya Büyükelçiliğinden 10 bin Türk işçi açıklaması

"YAPILANMA VE KURULUM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

"Biz özel sektörüz. Almanya'da özel sektör ile anlaşmalar yaparak tam 10 yıldır istihdam sağlıyoruz. Nitekim Alman konsolosluğu da açıklamanın sonunda bizi doğrulayarak 'Nitelikli bir meslek eğitimi almış, uzman personele Almanya'da özel sektörün bazı branşlarında ihtiyaç duyulmaktadır' demiştir. Biz özel sektörün bu ihtiyaçlarına tam 10 yıldır başka ülkelerden zaten cevap veriyoruz. Neden Türkiye'den de olmasın dedik. Almanya OBM'nin "obm-aviation.de" adlı internet sitesinde faaliyetlerimiz ve kurumsal kimliğimiz tüm detayları ile yer almaktadır.

Önyargıyla yaklaşanlar ve özellikle araştırmadan sosyal medyada bilinçsizce şirketimize saldıranlar karşısında yasal haklarımız mahfuzdur. Türkiye'de bu amaçla yürüttüğümüz yapılanma ve kurulum çalışmalarımız devam etmektedir. Adımızı kullanarak yanlış beyanlarda bulunanlara veya sizden para isteyenlere asla itibar etmeyin. OBM olarak Türkiye ve Almanya'da yapılan bu çalışmalarla ilgili hiçbir maddi talebimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle şirketimizin yetkilileri dışında hiç kimsenin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarına itibar edilmemesi ve maddi anlamda ödeme yapılmaması hususunu özellikle belirtmek isterim"

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,671 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşsizlik maaşında 'sürekli' 120 gün şartı kaldırılıyor
02 Aralık 2018 10:13		 ATAK için yerli motor şart
02 Aralık 2018 07:20
Gaziantep, tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı
02 Aralık 2018 07:15		 Milli İHA'lar PD210 motoru ile daha da güçlenecek
02 Aralık 2018 07:10
Tekstil sektöründe makine ithalatının önüne geçilecek
02 Aralık 2018 06:00		 İmar barışında 142 milyon 964 bin TL tahsil edildi
01 Aralık 2018 22:16
İşsizlik maaşında 'sürekli' 120 gün şartı kaldırılıyor
01 Aralık 2018 21:03		 'Tohumda İsrail'e bağımlı değiliz'
01 Aralık 2018 20:00
Limon ihracatında yüzler gülüyor
01 Aralık 2018 19:55		 Ev hanımları KOSGEB desteğiyle işinin patronu oldu
01 Aralık 2018 19:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
3.600 ek gösterge artışında niçin yol alınamıyor?
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Yıldırım'ın makamına talip çok
Yoğun kar yağışı yolları kapattı!
Elektrik tesisatı için gittiği evde kendini astı
Süre doldu, istifalar art arda geldi
15 Temmuz günü kaçırılan silahlar nerede?
Sıcaklıklar artacak, yağışlar devam edecek-Haritalı
Kulislere göre CHP'nin kesinleşen adayları
2 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kuran Müslümanlığı 2
faturanın üzerindeki ayak izi 1
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 2
facundo campazzo 1
hasta olursanız tıbba fazla güvenmeyin 1
osmanlı geri gelsin 3
mhp'nin şeyma subaşı-acun boşanmasını meclise taşıması 4
Kuran-ı Kerim 2
bel tutulması 1
2019 ehliyet fiyatlarına gelen zam 2
SON İLANLAR
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
Sapanca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İmranlı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Niğde Emniyet Müd. Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam