Kamu personelinin alacağı enflasyon zammı miktarı azaldı

Yılın ikinci yarısının ilk dört ayında (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon yüzde 12,26 olmuştu. Bu ilk dört aylık rakama göre, memur, 2019 yılı Ocak ayında, yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 8,76 enflasyon zammı alacaktı.

Ama daha önce de belirtildiği üzere, net rakam Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının açıklanması sonrasında ortaya çıkacaktı.

Kasım ayı enflasyonu bugün itibariyle -1,44 olarak açıklanmıştır. Aralık ayındaki enflasyon ise henüz belli olmayıp, bu aya ait enflasyonun da eksi çıkması bekleniyor.

Kasım ayı enflasyonu da dahil edildiğinde, yılın ilk beş ayındaki toplam enflasyon 10,64'e düşmüştür.

2018 yılının ikinci yarısında yüzde 3,5'lik zam alındığı için, Aralık ayı dahil edilmezse, memurların Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zamına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 8,76'dan yüzde 7,14'e gerilemiştir.