1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu personelinin alacağı enflasyon zammı miktarı azaldı

Kasım ayı enflasyonun eksi çıkmasıyla birlikte, memurun 2019 yılı Ocak ayında alacağı toplu sözleşme zammına ek enflasyon zammı miktarı azaldı.
03 Aralık 2018 10:13
Yazdır
Kamu personelinin alacağı enflasyon zammı miktarı azaldı

Yılın ikinci yarısının ilk dört ayında (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon yüzde 12,26 olmuştu. Bu ilk dört aylık rakama göre, memur, 2019 yılı Ocak ayında, yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 8,76 enflasyon zammı alacaktı.

Ama daha önce de belirtildiği üzere, net rakam Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının açıklanması sonrasında ortaya çıkacaktı.

Kasım ayı enflasyonu bugün itibariyle -1,44 olarak açıklanmıştır. Aralık ayındaki enflasyon ise henüz belli olmayıp, bu aya ait enflasyonun da eksi çıkması bekleniyor.

Kasım ayı enflasyonu da dahil edildiğinde, yılın ilk beş ayındaki toplam enflasyon 10,64'e düşmüştür.

2018 yılının ikinci yarısında yüzde 3,5'lik zam alındığı için, Aralık ayı dahil edilmezse, memurların Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zamına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 8,76'dan yüzde 7,14'e gerilemiştir.

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı Temmuz ayı Enflasyon rakamları açıklandı Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı Kasımda enflasyon (TÜFE) aylık %1,44 düştü
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 209,975 defa okundu. 156 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadro iptal ve ihdas işlemlerinin gecikmesi mağduriyet yaratıyor
03 Aralık 2018 00:05		 Engelli kamu görevlileri yarın izinli olacak
02 Aralık 2018 10:11
Antrenör ve spor uzmanı adaylarından Gençlik Bakanlığına tepki
02 Aralık 2018 10:02		 OHAL Komisyonu'nun Gümrük Bakanlığı personeline dair kararı
01 Aralık 2018 20:46
YÖK, bilimsel araştırma yapmayı engelleyen yönetmeliği acilen değiştirmeli!
30 Kasım 2018 14:02		 Başpolisler terfi için yaş düzenlemesi bekliyor
30 Kasım 2018 09:02
Gazete Manşetlerindeki yeni düzenleme
30 Kasım 2018 09:00		 KPDK toplantısında, 3600 ek gösterge veya enflasyon zammı görüşülebilir mi?
29 Kasım 2018 23:47
OHAL Komisyonunun Hazine ve Maliye Bakanlığı personeline dair kararı
29 Kasım 2018 19:45		 Doktorlar, izinsiz olarak korneayı alabilir mi?
29 Kasım 2018 19:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kamu personelinin alacağı enflasyon zammı miktarı azaldı
Kasımda enflasyon (TÜFE) aylık %1,44 düştü
Emeklilere 400 lira seyyanen zam
Engelliler gününde, engelli annesi öğretmen intihar etti
Faizler gelecek yıl %15-16'lara düşer
AK Parti'den 10 maddelik seçim manifestosu
Savcılık, FETÖ'nün en gizli kriptolarını arıyor
Kadro iptal ve ihdas işlemlerinin gecikmesi mağduriyet yaratıyor
Asgari ücret belirlenirken niçin tartışma yaşanıyor?
Albayrak: Enflasyonun bu düşüş eğilimi sürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
farklı görüşlere tahammül edememek 6
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 6
tevliye 2
uyku düzeni 2
chp 2
internetten kitap almak 2
3 aralık dünya engelliler günü 1
Kuran-ı Kerim 2
üçüzler 1
artık emekli oldum namazı bırakıyorum diyen imam 1
SON İLANLAR
Köprüköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinop Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Beşikdüzü Belediyesi 27 İşçi Alacak
Develi Ovası Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Rize Belediyesi Engelli Memur Alım İlanı
TÜVASAŞ 43 mühendis alacak
Türk Kızılayı İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam