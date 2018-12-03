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Kamu personelinin 2019 Ocak maaşları güncellendi

Memurlar.net maaş robotlarında yer alan kamu personelinin 2019 Ocak ayı maaş verileri güncellendi.
03 Aralık 2018 11:41
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Kamu personelinin 2019 Ocak maaşları güncellendi

Memurlar.net maaş robotunda, memur, akademik personel ve sözleşmeli personelin maaş verileri yer almaktadır.

Maaş Robotlarında ayrıca belediye başkanlarının maaşları, muhtar maaşları ve asgari geçim indirim hesaplamaları yer almaktadır.

Geçen ay itibariyle, memurlar.net maaş robotlarında, 2019 OcaK ayı maaşlarını, toplu sözleşme zammı ve enflasyon zammı dahil yüzde 12,26 oranında artırmıştık.

Kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte bu miktarı revize ettik. Kasım ayı enflasyon verisine göre, 2019 yılı Ocak ayı zammı, %4'lük toplu sözleşme ve yüzde 7,14'lük enflasyon zammı dahil, yüzde 11,14 oranında artırılmıştır.

memurlar.net maaş robotlarına ulaşmak için tıklayın.
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