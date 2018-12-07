Öğretmenlerin, 2018 yılı alan değişikliği işlemleri, 12 Aralıkta başlayacak

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Tarih: 07/12/2018

Konu: 2018 yılı alan değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2018 yılı alan değişikliği işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 60. maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda öğretmenlerden;

- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananlar,

- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler,

- Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yükseköğrenim bitirenler,

adaylıklarının kaldırılmış olması ve Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre, mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana uygun olması kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar alan değişikliğinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

SINIF ÖĞRETMENLERİ SERTİFİKALARI VAR İSE...

Ayrıca, Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanlar da, adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Özel Eğitim alanına alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

3 GRUP BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEK

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun yukarıda belirtilen Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ DE BAŞVURABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kuramlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görev yapan eğitim kurumu yöneticileri de alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Eğitim kurumu yöneticilerinden görevli oldukları eğitim kurumunda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda boş norm kadro bulunması, bu alandaki boş norm kadronun tercihe açılması ve eğitim kurumu yöneticisi tarafından tercih edilmesi durumunda hizmet puanı üstünlüğüne göre alan değişikliğine hak kazananların yöneticilik görevleri üzerinde bırakılarak alan değişikliği işlemleri gerçekleştirilecektir. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kuramlarını tercih ederek alan değişikliğine hak kazanan yöneticilerin ise yöneticilik görevleri sona erecektir.

AYLIKSIZ İZİNDE VEYA YURT DIŞINDA OLANLAR

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir.

Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlığımızın merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır.

ALANLAR VE KONTENJANLAR, ÖNBAŞVURU SONRASINDA BEİRLENECEK

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar, (spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar alanları, bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile proje okulları hariç ) illerin alanlar bazındaki boş norm kadro ve öğretmen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Alan değişikliği süreci "Ön Başvuru" ve "Tercih ve Atama" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yapılacak işlemler ve tarihleri, ekte yer alan "Alan Değişikliği Atama Takvimi"nde belirtilmiştir. "Ön Başvuru" sürecinde başvuruda bulunmayan adaylar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

Mezuniyetleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkına sahip olanlar ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar ön başvuru sürecinde (birinci aşama) hangi alana atanmak istediklerini belirtmiş iseler tercih sürecinde (ikinci aşama) o alana başvuru yapabileceklerdir.

Ön başvurular (birinci aşama), Ek-1 "2018 Alan Değişikliği Atama Takvimi" çerçevesinde "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvurular okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlerinde görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

ÖNBAŞVURULARI; OKUL, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM DURUMA GÖRE REDDEBİLECEK

Alan değişikliği sürecinin sağlıklı yürütülmesi bakımından ön başvuruların yukarıda yapılan açıklamalara uygun olup olmadığı önem arz etmektedir. Bu nedenle açıklamalara uygun olmayan ön başvurular okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince reddedilecektir.

Ön başvurusu onaylanan adaylar, takvimde belirtilen "Tercih ve Atama" sürecinde (ikinci aşama) yine yukarıda belirtilen adreslerdeki "Elektronik Tercih Formu" aracılığıyla tercihte bulunacaklardır. Tercih başvuruları ise sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacaktır.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. Başvuruda bulunanlar tercihleri dışında 26. seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kuramlarından birine atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirteceklerdir.

Elektronik Ön Başvuru Formu ve Elektronik Tercih Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

Alan değişikliği işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre değiştirilmek istenilen alanlarda açık norm kadro ilan edilen eğitim kuramlarına yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Sonuçlar, "http://personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir.

İPTAL OLMAYACAK

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecektir. Ancak gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir.

Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri, sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

Alan Değişikliği Atama Takvimi Dağıtım

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07.12.2018 tarih ve 23607410 sayılı yazısı için tıklayınız.