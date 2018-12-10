1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargı; "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dedi

Yargı; Bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmeti, Devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olarak çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair iş birliği protokolü düzenlemek suretiyle bir başkasına devredilemez.
10 Aralık 2018 00:01
Yazdır
Yargı;

Ensar Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolün iptali için açılan davada yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında 24.07.2017 tarihinde "T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı Arasında Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü" isimli bir protokol imzalanmıştı.

5 yıllığına imzalanan ve yenilenmediği takdirde 5 yıl daha devam edeceği belirlenen bu protokol ile Ensar Vakfı'na, örgün ve yaygın eğitime dahil olan tüm öğrencilere, kursiyerlere, eğiticilere ve öğretmenlere yönelik sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel, teknolojik etkinlikler ile ilgili seminerler düzenlemek; proje çalışmaları, yarışmalar ile mesleki ve teknik kurslar düzenleme yetkisi verilmekte, bu etkinliklerin kurumlarda ya da kurum dışı vakfın belirleyeceği mekan ve yerlerde, vakfın belirleyeceği materyallerle ve vakıf personeli olan eğiticiler eliyle yapılmasına olanak sağlanmakta idi. Yani tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları tüm personelleri ile birlikte vakfın kullanımına sunulmakta, öğrenciler de vakfın ellerine teslim edilmekteydi. Ayrıca e-yaygın sistemini kullanma hakkı ile birlikte vakfın, sistemde kayıtlı tüm öğrenci ve velilerin kişisel bilgilerine erişebilmesine de olanak sağlanmıştı.

Ensar Vakfı'na çok geniş yetkiler tanınmış olan bu protokolün 12. ve 15. maddesi ile de gerekli görüldüğünde tarafların yazılı mutabakatı ile protokolde değişiklik ve ilaveler yapılabileceği, protokolde yer almayan hususların da taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümleneceği gibi hiçbir yasal dayanağı olmayan, muğlak düzenlemeler getirilmişti.

Bir kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin muğlak, ne zaman hangi koşullarda değiştirileceği belli olmayan, hiçbir kural içermeyen maddelerle düzenlenemeyeceği; okullarda kurulacağı belirlenen kulüplerin neler olacağının, öğrencilerin hangi kurs ya da seminerlere katılacağının, eğitim kurumları dışında hangi mekanlarda, hangi eğiticiler tarafından nasıl bir eğitime tabi tutulacağının, eğitim materyali olarak kendisine hangi kitap ya da broşürlerin okutulacağının, hangi gezi, seminer ya da kamplara götürüleceğinin vakıf yetkilileri ile il ya da ilçe milli eğitim müdürünün keyfiyetine bırakılamayacağı; e-yaygın sistemini kullanma hakkı ile birlikte vakfın, sistemde kayıtlı tüm öğrenci ve velilerin kişisel bilgilerine erişebilmesine de olanak sağlanmasının özel hayatın gizliliğine aykırı ve sakıncalı olduğu gerekçeleriyle protokolün iptali için açılan davada Danıştay 8. Dairesi, protokolün örgün eğitime ilişkin kısmı açısından yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Kararda; "Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair iş Birliği Protokolü" 'nün, örgün eğitim kurumlarına yönelik kısmının, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, Devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu, dayanak hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı anlaşıldığından, bu kısım yönünden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinin 2. fıkrasında yer alan uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır." hükmüyle kamusal eğitimin devletin görevi olduğu devredilemeyeceği tespiti yapılmıştır.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 611 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okulun Whatsapp grubunda sendikal faaliyet yapılabilir mi?
28 Kasım 2018 00:02		 Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin işten ayrılma maddesi hakkında yargı kararı
30 Nisan 2018 00:05
Yargı "Ödüllendirmede aynı kişinin farklı sıfatlarla vermiş olduğu puanlar arasında farklılık olamaz" dedi
30 Nisan 2018 00:04		 Proje okulundaki öğretmenin, nakline kim yetkilidir?
03 Temmuz 2017 00:01
Yargı; okul bahçesinde sendikal bildiri okunabilir
10 Nisan 2017 00:04		 Usta öğreticilere bağımsız ders verilemeyecek
03 Nisan 2017 00:05
Okul sağlığı hizmetleri protokolü ve uygulama kılavuzu yayımlandı
30 Mart 2017 00:01		 Hüseyin Çelik'in 76. madde atamalarına, 8 yıl sonra, iptal kararı
20 Mart 2017 09:30
İlçe milli eğitim müdürlüğüne geri döndü
10 Ekim 2016 00:01		 Proje okuluna seçilerek atanmış öğretmenin görev yeri değiştirilemez
22 Mayıs 2016 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İtibar suikastinin hedefindeki profesöre sahip çıkmayan Rektöre tepki!
TBMM Başkanı Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Okul güvenlik kameraları standartları belirlendi
Altınköy'de, 5 butik otel hizmet vermeye başladı
Meclis Başkanı, seçimde aday olursa görevi bırakır mı?
Yargı; "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dedi
10 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Mesleki okulların döner sermaye işletmeleri hazine payı oranı % 1'e indirildi
Usta öğreticiler hangi sendikalara üye olabilir?
Sağanak yağış bugün İstanbul'da etkili olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın hakları 3
sıcak salep 2
en lezzetli yemek 1
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 1
Lojmanı Beğenmeyen Müsteşar 1
savcı sayan 1
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1
yerel seçim 1
trendyol 3
medipol başakşehir 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam