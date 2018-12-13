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İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı. Eylem planında yer alan açıklamaya göre Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri %100 arttırılacaktır.
13 Aralık 2018 16:11
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İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı. Eylem planında yer alan açıklamaya göre Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri %100 arttırılacaktır.

Yine eylem planına göre, 3600 ek gösterge, 100 gün içinde hayata geçirilecek. Bilindiği üzere, Haziran seçimlerinden önce verilen bu söz hayata geçirilmesi beklemektedir.

İŞTE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN EYLEMLERİ

MEB-01 Temel eğitim ve ortaöğretimde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sistemin kurulması

MEB-02 Yerli ve milli değerlendirme araçlarının uygulamaya konulması

MEB-03 Okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacının karşılanması için 6 İlde 50 taşınabilir sınıf yapılması

MEB-04 Öğrenci yönlendirme sistemi olan e-portfolyo sistemi alan indekslerinin belirlenmesi

MEB-05 Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili web portalinin oluşturulması ve e- devlete entegrasyonunun sağlanması

MEB-06 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterlerinin güncellenmesi

MEB-07 Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi

MEB-08 Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 arttırılması

MEB-09 Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde hazinenin kesinti oranı %15 den %1 indirilerek üretimlerin arttırılmasının sağlanması

MEB-10 Okuma kültürünü arttırmaya yönelik kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphanenin açılması

MEB-11 Tekli eğitime geçilmesinin arttırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 6000 derslik yapılması

MEB-12 2019 Fuat Sezgin yılı bilim etkinleri düzenlenmesi

MEB-13 Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için; ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi köklü kurumlarla işbirliği yapılması?

MEB-14 Öğretim programlarının yayımlanan/yayımlanacak ulusal meslek standartları ve işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre güncellenmesi

MEB-15 54 ilde 648 okulun açılışının yapılması, 47 ilde 457 okulun temelinin atılması
Memurlar.Net
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