İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması
|13 Aralık 2018 16:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı. Eylem planında yer alan açıklamaya göre Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri %100 arttırılacaktır.
Yine eylem planına göre, 3600 ek gösterge, 100 gün içinde hayata geçirilecek. Bilindiği üzere, Haziran seçimlerinden önce verilen bu söz hayata geçirilmesi beklemektedir.İŞTE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN EYLEMLERİ
MEB-01 Temel eğitim ve ortaöğretimde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sistemin kurulması
MEB-02 Yerli ve milli değerlendirme araçlarının uygulamaya konulması
MEB-03 Okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacının karşılanması için 6 İlde 50 taşınabilir sınıf yapılması
MEB-04 Öğrenci yönlendirme sistemi olan e-portfolyo sistemi alan indekslerinin belirlenmesi
MEB-05 Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili web portalinin oluşturulması ve e- devlete entegrasyonunun sağlanması
MEB-06 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterlerinin güncellenmesi
MEB-07 Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi
MEB-08 Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 arttırılması
MEB-09 Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde hazinenin kesinti oranı %15 den %1 indirilerek üretimlerin arttırılmasının sağlanması
MEB-10 Okuma kültürünü arttırmaya yönelik kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphanenin açılması
MEB-11 Tekli eğitime geçilmesinin arttırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 6000 derslik yapılması
MEB-12 2019 Fuat Sezgin yılı bilim etkinleri düzenlenmesi
MEB-13 Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için; ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi köklü kurumlarla işbirliği yapılması?
MEB-14 Öğretim programlarının yayımlanan/yayımlanacak ulusal meslek standartları ve işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre güncellenmesi
MEB-15 54 ilde 648 okulun açılışının yapılması, 47 ilde 457 okulun temelinin atılması
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