Bitlis'in bir ilçesinde eğitime ara verildi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
|13 Aralık 2018 18:16
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın ilçeye bağlı tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için kaymakamlıkça eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.
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