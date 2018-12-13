Ankara'da yarın okullar tatil edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin'in yaptığı açıklama

Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.

İşte Vali Şahin'in sosyal medya hesabından, saat 22:55 itibariyle, yaptığı açıklama