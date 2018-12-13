1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da yarın okullar tatil edildi

Ankara'da yarın okullar tatil edildi
13 Aralık 2018 22:58
Yazdır
Ankara'da yarın okullar tatil edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin'in yaptığı açıklama

Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.

İşte Vali Şahin'in sosyal medya hesabından, saat 22:55 itibariyle, yaptığı açıklama
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 38,546 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta hayat dondu, dereceler eksi 13'ü gördü
13 Aralık 2018 23:33		 Dicle barajındaki bir kapak koptu.. Bazı köyler için sel uyarısı yapıldı
13 Aralık 2018 20:08
Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü
13 Aralık 2018 19:54		 Bitlis'te sel felaketi! Okullar, evler sular altında kaldı
13 Aralık 2018 18:06
Tren kazasının olduğu hatta sinyalizasyon yoktu
13 Aralık 2018 13:48		 Ankara Valiliği: Tatil görseli sahte
13 Aralık 2018 00:47
Diyarbakır'da köprüler yıkıldı, öğrenciler mahsur kaldı
12 Aralık 2018 22:18		 Yurtta kalan öğrencilerinden gece yarısı eylem
12 Aralık 2018 22:04
Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı
12 Aralık 2018 21:52		 Ulubat Gölü artık daha temiz
12 Aralık 2018 21:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Televizyonda kaçırılmayacak fırsatlar
Büyük indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Memurun istegı dısında izinsiz,resen izinli olması 1
çok yorgunum 4
Bira 5
icat çıkarmak 3
sözlükte gün yapmaya karar vermek 4
vazife çıkarmak 1
ömer hayyam 1
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 4
at eti helal mi haram mı sorunsalı 4
google earth uçuş simülatörü 1
SON İLANLAR
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 33 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kadıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam