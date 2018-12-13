Ankara'da yarın okullar tatil edildi
Ankara'da yarın okullar tatil edildi
|13 Aralık 2018 22:58
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Ankara Valisi Vasip Şahin'in yaptığı açıklama
Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.
İşte Vali Şahin'in sosyal medya hesabından, saat 22:55 itibariyle, yaptığı açıklama
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