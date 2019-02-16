Mesleki Yabancı Dil Dersine hangi öğretmenler girer?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre, Mesleki Yabancı Dil dersi yabancı dil öğretmenleri (Almanca, İngilizce ve Fransızca) tarafından okutulacak dersler arasında yer aldığı gibi aynı ders, meslek alanı (atölye ve laboratuvar) öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları dersler arasında da yer almaktadır.

Mesleki ve teknik eğitim alanında öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında gerek ulusal gerekse uluslararası iş piyasalarında istihdamını sağlayacak şekilde mesleği ile ilgili temel kavramların, iş ve işlem tanımlarının yabancı dil karşılıklarını bilmesi, meslek alanına ait yabancı dilde hazırlanmış teknik dokümanları, broşür ve katalogları mesleğinin icrasında etkin bir şekilde kullanabilmesinin büyük önem arz ettiği malumlarınızdır.

Bu itibarla, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan Mesleki Yabancı Dil Dersinin öncelikle yabancı dil öğretmenleri tarafından okutulması, bunun mümkün olmaması halinde ise bu dersi verebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip meslek alanı öğretmenlerince okutulması hususunda azami hassasiyetin gösterilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İşte görüş yazısı;

Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ve Mart 2014- 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları eki çizelgede de 3 temel bancı Dil dersi öğretmenlerin Mesleki Yabancı Dil Dersini okutmakla görevli oldukları görülmektedir. Diğer Yabancı Dil derslerinde de durum yayındadır.

Ahmet KANDEMİR