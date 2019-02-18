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Emeklilik için istifa edip yaşı bekleyecek olan memur, nelere dikkat etmeli?

Emekli olmak için hizmet süresini doldurup da, istifa ederek yaşı beklemek isteyen memurların, hizmet yıllarını doldurup doldurmadıkları, açıkta iken sigortalı olarak çalışacak iseler bu sürenin 1260 günü bulup bulmayacağı, genel sağlık sigortası primlerini kendilerinin yatırmaları gerektiği gibi hususları bilmesi gerekmektedir.
 18 Şubat 2019 11:04
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Emeklilik için istifa edip yaşı bekleyecek olan memur, nelere dikkat etmeli?

SORU: Doğum tarihim 22 kasım 1972... Sigortalı olarak işe giriş tarihim 1993... 1993-1996 yılları arasında sigortalı olarak çalıştım. 1996 tarihinden beri (bayan)memur olarak çalışmaktayım, ne zaman emekli olurum ? Yaşı beklemem gerekir mi? şayet beklemek istemezsem hangi şartlarla sözkonusudur?

CEVAP:

Emeklilik yaşını beklemeyen memur ne yapmalı? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından önceki Memurların emeklilik yaş gruplarını 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi belirler. Sigortalı başlangıç tarihi memurun emeklilik yaş grubunu belirlemez.

Kadın memurların 20 hizmet yılını ve emeklilik yaş grubunu tamamladıklarında emeklilik hakkını kazanmış olurlar.

Şayet memur 20 hizmet yılını tamamladıktan sonra emeklilik yaş grubunu tamamlayacağı tarihe kadar çalışmadan bekleme tercihlerini de kullanabilmektedirler.

Bu şekilde bir tercihi kullanacak olanlar Kurumlarına müracaat edip emeklilik hizmet süresini doldurduklarını, yaş grubunu tamamlayacakları tarihte emeklilik için müracaat edeceklerini bildirip istifa etme sistemini de kullanabilirler.

Ancak, hizmet süresini doldurduktan sonra istifa edenlerin unutmaması gereken önemli konular bulunur. Özellikle memurluktan ayrıldıktan sonra şayet işçi veya esnaf olarak çalışmayı düşünenler olursa, bunların bu çalışma sürelerinin 1260 gün ve daha fazla olması halinde memur olarak emekli olma hakları düşer. Bunun için bu konuya dikkat etmeleri gerekir.

Ayrıca ek bilgiler olarak;

Yaş grubunu beklemek için istifa etmek isteyenlerin kesinlikle erkek ise 25, kadın ise 20 hizmet yıllarının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önemli olmaktadır.

Hizmet yılını doldurup istifa edenlerin emeklilik yaş gruplarını tamamlayacakları tarihe kadar Genel Sağlık Sigortası primlerini yatırmaları gerekir veya eşleri üzerinden sağlık hizmetinden yararlanabilirler.

İstifa ettikleri tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu herhangi bir aylık ikramiye vb. gibi ödeme yapmaz. Emeklilik yaş grubunu tamamladıklarında müracaat üzerine emekli aylığını bağlar, emekli ikramiyesini öder, sağlık hizmetini vermeye başlar.

Bu bağlamda değerlendirmemiz;

Sigortalı hizmetleriniz tahmini olarak 1260 gün, memurluğa başlama tarihinizi de Şubat 1996 olarak almaktayız. Buna göre de;

5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmünde yer alan 48, 49 , 50 yaş gruplarına dahil olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Emeklilik yaşınız için tam hesaplama yapılabilmesi için sitemizde yer alan emeklilik yaş hesaplama robotunu kullanabilirsiniz. https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-yas/
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