Haberi alan partililier, belediye önünde toplandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın iddiaya göre adaylığının riske girmesinin ardından partililer, destek için Belediye binasının önünde toplandı.
|19 Şubat 2019 21:44
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İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı görevlileri adayların listesini saat 17.00'den sonra YSK'ya teslim etmesinin ardından Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının riske girdiği yönündeki iddialar üzerine partililer, destek olmak için Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplandı.
Endişeli oldukları gözlenen partililer, yetkililerden açıklama yapılmasını bekliyor.
Bu arada polis, belediye çevresinde güvenlik önlemi aldı.Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına YSK karar verecek Haberi alan partililier, belediye önünde toplandı
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