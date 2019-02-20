1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor

Şirketin İstanbul'daki merkezinin kapısını aşındıran İngiliz Marks & Mann'in 4,8 milyar dolar teklif ettiği iddia edildi. Görüşmeleri devam eden satış işlemi gerçekleşirse bu şimdiye kadar yapılan en büyük satış olacak
 20 Şubat 2019 08:50
Yazdır
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor

Türkiye'nin en büyük e-Ticaret sitelerinden biri olan Sahibinden.com rekor fiyata yabancılara satılıyor. İngiliz emlak şirketi Marks & Mann, en çok emlak aranan site olan Sahibinden için kesenin ağzını açtı. Bir haftadır şirketin İstanbul'daki merkezinin kapısını aşındıran İngiliz firmanın 4,8 milyar dolar teklif ettiği iddia edildi. Görüşmeleri devam eden satış işlemi gerçekleşirse bu şimdiye kadar yapılan en büyük satış olacak. Türkiye'nin en büyük internet sitelerinden Yemeksepeti, 2015 yılında dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero'ya 589 milyon dolara gitmişti. Türk firmaları olan Peak Games, Gram Game'in yaptığı satışlar da düşünüldüğünde işlem hacmin büyüklüğü daha çok ortaya çıkıyor.

Bir aile şirketi olan Marks & Mann ise 100 yıldan fazla emlakçılık deneyimine sahip. Şirket online emlak İngiltere dışında ciddi yatırımlar yapıyor.

44 MİLYON KULLANICI

Türkiye'nin ilk emlak sitelerinden biri olan Sahibinden.com, 2018 yılında ayda ortalama 44,3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi. Platformda toplam ilan görüntülenme sayısı 2018 yılı boyunca 25 milyarı aştı ve kullanıcılar birbirine toplamda 220 milyon mesaj gönderdi. 2018'de Sahibinden.com'un mobil uygulamasının kullanıcı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 26 arttı ve uygulama Apple Store'da 2018'in en fazla indirilen ücretsiz uygulamaları arasında yer aldı. Sahibinden.com'da 2018 yılı içinde yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verildi. En çok emlak ilanı veren şehir İstanbul olurken onu Ankara ve İzmir takip etti.

FİYATLARI BELİRLİYOR

Sahibinden.com sadece emlakta değil otomobil satışlarında da piyasayı domine ediyor. Sahibinden.com'da 2018 Ocak ayından itibaren otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlılar olmak üzere toplamda 5,5 milyondan fazla vasıta ilanı verildi.

ÖMER TEMÜR
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TESK'ten esnaf için 'ucuz akaryakıt' talebi
19 Şubat 2019 11:18		 Honda Türkiye fabrikasını kapatacak, 3 bin 500 çalışan işten çıkarılacak
19 Şubat 2019 09:43
Bursa'da üç tanzim satış noktasında alışverişler başladı
16 Şubat 2019 11:47		 Kamu bankalarından ortak refleksler
16 Şubat 2019 10:10
BDDK: Sahte fatura ödeme merkezlerine dikkat
16 Şubat 2019 09:45		 Perakende satış hacmi azaldı
15 Şubat 2019 10:54
İlacı depoya kilitlediler
15 Şubat 2019 08:15		 Yetersiz üretim yaygarası gerçek dışı
14 Şubat 2019 07:25
Her yer 'tanzim' oldu
14 Şubat 2019 07:20		 Sorun tezgahta değil tarlada!
13 Şubat 2019 15:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Yerli üretim iken, ithal oldu
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
Konut piyasasında artış yönünü değiştirdi
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Hayra alamet değil... Cerrahi bölümler tercih edilmiyor
Sivas'ta mutlaka uğramanız gereken yer... Gökpınar Gölü
İlaç stokçuları suçüstü yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesir macununun boğaza iyi gelmesi 1
blue bells 1
atma ziya 3
zencefil bal ikilisi 3
siyah pantolon 2
lafazan 1
Gece gündüz memurlar.net'de takılmak 2
brooke didonato 1
19.02.2017 fenerbahce vs kasımpaşa maçı 1
zil sesi 2
SON İLANLAR
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Havran Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Sahil Belediyeler Birliği 1 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
Trabzon Arsin Belediyesi 2 İşçi Alacak
Balıkesir Ayvalık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam