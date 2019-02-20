1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahibinden.com'dan satış haberlerine yalanlama

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan sahibinden.com'un 4.8 milyar dolarlık rekor fiyatla bir İngiliz firmaya satılacağına yönelik iddialara şirketten açıklama geldi.
 20 Şubat 2019 19:30
Yazdır
Sahibinden.com'dan satış haberlerine yalanlama

Sahibinden.com'dan e-ticaret platformunun satılacağına yönelik medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

4.8 MİLYAR DOLAR TEKLİF EDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bugün bir ulusal gazetede '4,8 milyar dolara sahibinden site' başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygılarımızla dikkatinize sunuyoruz." denildi.

Bir ulusal gazetede yayımlanan haberde, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan sahibinden.com'un rekor fiyatla bir İngiliz firmaya satılacağı iddia edilmişti.

Sahibinden.com sadece emlakta değil otomobil satışlarında da piyasayı domine ediyor. Sahibinden.com'da 2018 Ocak ayından itibaren otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlılar olmak üzere toplamda 5,5 milyondan fazla vasıta ilanı verildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin gündemine oturan reklam filmi durduruldu
19 Şubat 2019 21:29		 Twitter'ın kullanışlı özellikleri: Bilmeyen kalmasın
19 Şubat 2019 19:56
İşte Netflix'e göre Türkiye'nin en iyi internet servis sağlayıcısı
18 Şubat 2019 22:13		 Google'da en çok neleri aradık?
18 Şubat 2019 20:04
'Siber saldırının getireceği kaos, bombadan daha etkili olacak'
13 Şubat 2019 20:11		 Microsoft uyardı: O tarayıcıyı artık kullanmayın
11 Şubat 2019 23:03
Zuckerberg'den WhatsApp itirafı
11 Şubat 2019 22:00		 Halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun
10 Şubat 2019 22:56
Google Chrome için karanlık mod geliyor
10 Şubat 2019 22:17		 Ödev yaparken tuzağa düşmeyin
10 Şubat 2019 15:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yeni öğretmen alımında, takvimi açıkladı
Yeni öğretmen alım takvimi Mart'a kalmayacak
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak
Geç götürülen listeyle adaylığı engellenen Kocamaz'ın iki seçeneği var
Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
İyi Parti'de 'Mersin' formülü
Resmi Gazete'nin internet sitesi bütünüyle değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
garibanlar elektrik faturası ödemeyecek 1
sakalın memur bırakması 1
ankara 1
kendi kararlarını alabilmek maliyetli bir şeydir 5
Gece gündüz memurlar.net'de takılmak 2
13 2
stefan zweig 1
doyumsuz kadın 4
fiyat almak 1
19.02.2016 saatimin durması 1
SON İLANLAR
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 memur alacak
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Konya Karapınar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam