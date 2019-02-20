Göreve iade edilenlerin ek ders ücretlerine dair BİM kararı
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
|20 Şubat 2019 15:08
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İzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen bir öğretmenin ek derslerinin de ödenmesi gerektiğine dair açtığı davada önemli bir karar verdi.
Mahkeme heyeti, idare mahkemesi kararını, oybirliğiyle onadı. İdare Mahkemesi "her bir öğretmenin, maaş karşılığı ders görevine ilişkin olarak açtığı belirlenen süreyi tamamladıktan sonra, ücret karşılığında belirli bir süre dahilinde de zorunlu ek ders görevinin yerine getirilmesinden sorumlu tutulduğunun anlaşıldığı" gerekçelerine yer vererek zorunlu ek ders görevine ait mali hakların ödenmesi gerektiğine karar vermişti.
İŞTE MAHKEME KARARIAçığa alınan veya ihraç edilmiş iken göreve iade edilenlerin hakları nelerdir?
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