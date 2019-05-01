5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme

SORU: Merhabalar değerli memurlar.net 3 yıldan beri kamu kurumunda memur olarak görev yapmaktayım ve memuriyetten önce 5 yıllık sigortam vardı. Hizmet birleşimi hakkında nasıl yapılır ve faydası varmıdır saygılar.

CEVAP: 2008 öncesi veya sonrası işçi ve esnaf olarak geçen sürelerin 5510 sayılı Kanuna tabi memura avantaj sağlar mı?

2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra işçi veya esnaf olarak çalışmaları olan 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlayanların bu süreleri memura avantaj sağlar mı yoksa dezavantaj sağlar mı?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılı Ekim ayı itibariyle yürürlüktedir. Bu tarihten sonra göreve memur olarak başlayanlar hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kuralları değil, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kuralları uygulanır.

5510 sayılı Kanunda geçici maddeler de mevcuttur. 2008 yılı Ekim ayından önce memur olmayıp bu tarihten sonra memur olan ancak daha öncesinde işçi veya esnaf olarak hizmetleri olanlar için de bir geçici madde bulunmaktadır. Geçici Madde 2 hükmündeki kurallar bu durumları açıklamaktadır.

Bu kurallar bağlamında işçi ve esnaflık olarak geçen sürelerin memura avantajları:

- 2008 yılı Ekim ayından önceki işçilik ve esnaflık süreleri memurun, emeklilik yaş grubunda, 5510 sayılı Kanun yaş grubuna dahil olmamasını sağlayacaktır. Bu süreler, kişiyi, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu yaş gruplarına dahil edecektir. Yani 8 Eylül 1999 tarihinden önceki işçilik ve esnaflık süreleri emeklilik yaş gruplarının tespit edilmesinde Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmündeki kademeli yaş grubuna dahil edecektir. 23/05/2002 tarihine kadar olan işçilik ve esnaflık süresi fazla olanlar emeklilik yaş grubu açısından avantajlı olacaktır.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra işçilik ve esnaflık süreleri varsa bu durumda da yine Emekli Sandığı Kanunu Madde 39 hükmüne dahil edecektir. Bu maddeye dahil olanlarda kadın ve erkek memur 25 hizmet yılına tabi olur, emeklilik yaş grubunda ise kadın 58 yaş grubuna, erkek de 60 yaş grubuna dahil olur.

Dezajantaj yönüyle bir durum bulunmayacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca, 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa çalışmaya başlamış olanlar için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulanır. Kanunun 53 üncü maddesi hizmetlerin bütünleşmesini esas alır. Bu hüküm uyarınca hizmetlerin bütünleşmesi de gerekebilir.

5510 sayılı Kanun gereği tüm çalışma süreleri boyunca hangi hizmetlerde daha fazla çalışma var ise bu çalışmaya göre aylık bağlanır. Yani 30 yıllık çalışma süresinde 16 yıl işçilikse işçilik üzerinden emekli aylığı bağlanır. Son 7 yıl kuralı yoktur.

2008 yılı Ekim ayından sonra çalışmaya başlamış olanlar için emeklilik için Madde 28 hükümleri işler. Bu hüküm hem emeklilik yaşını hem emeklilik hizmet süresini belirler.

Bu durumunuza göre de hizmet bütünleşmesi yapılır, ancak bu bütünleşme hizmet süresini yani erkek memurların 9000 gün hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar, emeklilik yaş grubunu etkilemez.

5510 sayılı Kanun Madde 28 de yer alan yaş haddi ile ilgili hüküm şu şekildedir:

"Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

a) Yaşlılık aylığı bağlanması.

b) Toptan ödeme yapılması.

İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;

a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.

b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı;

1) 1/1/2036 ila 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

2) 1/1/2038 ila 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

3) 1/1/2040 ila 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

4) 1/1/2042 ila 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

5) 1/1/2044 ila 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

6) 1/1/2046 ila 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,

olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.