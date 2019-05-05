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Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilebilir mi?

Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine dair MEB görüş yazısı
 05 Mayıs 2019 10:30
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Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9 .maddesine göre Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ücretli öğretmen görevlendirilebilmektedir.

İşte o madde;

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."

Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine dair MEB görüş yazısında; "Destek eğitim odalarında ihtiyaç halinde ücretli öğretmen görevlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunulmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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