1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi

Türkiye Kominist Partisi adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'da yapılacak İBB seçimlerine katılmayarak, Ekrem İmamoğlu lehine çekildi
 07 Mayıs 2019 09:01
Yazdır
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Kominist Partisi yüzde 0,12 yani 10 bin 495 oy almıştı.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Seçim 23 Haziran'da yapılacak.

TKP ADAYI, İMAMOĞLU LEHİNE ÇEKİLDİ

Türkiye Kominist Partisi adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'da yapılacak İBB seçimlerine katılmayarak, Ekrem İmamoğlu lehine çekildi.

Bir aday daha İmamoğlu lehine çekildiğini açıkladı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor
07 Mayıs 2019 10:34		 Diyanet MBSTS sonuçları açıklandı
07 Mayıs 2019 10:02
'31 Mart ve 24 Haziranda görevli tüm sandık görevlileri incelensin'
07 Mayıs 2019 09:55		 31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
07 Mayıs 2019 09:44
'Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın'
07 Mayıs 2019 09:41		 Seçim usulsüzlüğü soruşturmasında 40 şüpheli ifade verdi
07 Mayıs 2019 09:39
Columbia Üniversitesi'ndeki FETÖ paneli iptal edildi
07 Mayıs 2019 09:03		 Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
07 Mayıs 2019 07:50
İşte seçimin iptaline yol açan skandallar
07 Mayıs 2019 07:30		 Babacan vitrin için temaslara başladı
07 Mayıs 2019 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
15 Temmuz'da köprüde öldürülen 7 asker için takipsizlik
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
Çocuk bakıcıları için 960 lira teşvik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok isabet olmuş 1
Zekasını beğendiğin birisinin görüntüsünü merak etme 6
kpss giriş ücretinin oturum başına 75 tl olması 2
takla atmak 3
görünmek 1
İstanbul da seçimin iptali 14
kermes 3
mazbata 1
Gubaz 5
Venezuela 1
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam