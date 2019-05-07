10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
Türkiye Kominist Partisi adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'da yapılacak İBB seçimlerine katılmayarak, Ekrem İmamoğlu lehine çekildi
|07 Mayıs 2019 09:01
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31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Kominist Partisi yüzde 0,12 yani 10 bin 495 oy almıştı.
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Seçim 23 Haziran'da yapılacak.
TKP ADAYI, İMAMOĞLU LEHİNE ÇEKİLDİ
Türkiye Kominist Partisi adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'da yapılacak İBB seçimlerine katılmayarak, Ekrem İmamoğlu lehine çekildi.Bir aday daha İmamoğlu lehine çekildiğini açıkladı
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