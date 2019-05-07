31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bağımsız adayı Hazer Oruç Kaya İmamoğlu lehine adaylıktan çekildiğini beyan etti. Kaya, 31 Mart yerel seçimlerinde sadece 303 oy almıştı.
|07 Mayıs 2019 09:44
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bağımsız adayı Hazer Oruç Kaya İmamoğlu lehine adaylıktan çekildiğini beyan etti.
Kaya, 10 milyon 500 bin seçmenin olduğu İstanbul'da sadece 303 oy almıştı.
Kaya'nın konuya ilişkin atmış olduğu tweet:10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
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