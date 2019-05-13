Amasya Üniversitesi GYS sözlü sınavında adayların tamamına 100 tam puan verdi!
|13 Mayıs 2019 14:02
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Bildiğiniz gibi, üniversiteler için merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesine yaptırılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Yapılan sınavın sonuçları ise 12 Nisan 2019 tarihinde açıklandı.
Sınav sonuçlarına yapılan itirazların da değerlendirilmesi ile birlikte nihai sonuçlar 30 Nisan 2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında açıklandı.
Bu doğrultuda, bazı üniversiteler sözlü sınav aşamasını hemen tamamlayarak adayları uzunca bir bekleyişe itmediler. Bunlardan birisi de Amasya Üniversitesi.
Ayrıca, ilgili üniversite sözlü sınavda örnek olabilecek bir uygulamada yapmıştır. Sözlü sınava giren tüm adaylara 100 tam puan verilmiştir. "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi gereğince, yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalaması alındığı için yazılı sınavda yüksek puan alanlar doğrudan başvurdukları kadroya atanmaya hak kazandılar.
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