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OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti

15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölcüklü komiser Murat Ellibeş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevliydi. Darbeciler tarafından karnından vuruldu, Başbakan Yıldırım tarafından takdirnameyle ödüllendirildi ve sonra komiser yardımcılığı sınavında aldığı yüksek puan nedeniyle FETÖ kapsamında ihraç edildi. Komiser Ellibeş bu hafta görevine iade edildi.
 17 Mayıs 2019 15:06
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OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti

Memurlar.net'te 30 Ekim 2017 tarihinde yer alan haberde, Gölcüklü komiserin yaşadıklarına yer verilmişti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında karnından vurulan komiser Murat Ellibeş, hem gazi unvanı almış hem de Başbakan tarafından takdirname ile ödüllendirilmişti. Ancak, komiser Ellibeş, komiser yardımcılığı sınavında aldığı yüksek puan nedeniyle FETÖ kapsamında ihraç edildi.

OHAL Komisyonu yaptığı incelemede, Cumhuriyet Savcılığınca verilen takipsizlik kararına binaen komiser Murat Ellibeş'in göreve iadesine karar verdi.
Memurlar.Net
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