OHAL Komisyonu, O komiseri göreve iade etti
15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölcüklü komiser Murat Ellibeş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevliydi. Darbeciler tarafından karnından vuruldu, Başbakan Yıldırım tarafından takdirnameyle ödüllendirildi ve sonra komiser yardımcılığı sınavında aldığı yüksek puan nedeniyle FETÖ kapsamında ihraç edildi. Komiser Ellibeş bu hafta görevine iade edildi.
|17 Mayıs 2019 15:06
|Yazdır
Memurlar.net'te 30 Ekim 2017 tarihinde yer alan haberde, Gölcüklü komiserin yaşadıklarına yer verilmişti. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında karnından vurulan komiser Murat Ellibeş, hem gazi unvanı almış hem de Başbakan tarafından takdirname ile ödüllendirilmişti. Ancak, komiser Ellibeş, komiser yardımcılığı sınavında aldığı yüksek puan nedeniyle FETÖ kapsamında ihraç edildi.
OHAL Komisyonu yaptığı incelemede, Cumhuriyet Savcılığınca verilen takipsizlik kararına binaen komiser Murat Ellibeş'in göreve iadesine karar verdi.
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yarın Müzeler Günü.... Tüm müzeler ücretsiz
17 Mayıs 2019 11:46
|Kadın jandarmalar çocukların gönlüne dokunuyor
16 Mayıs 2019 23:28
|Doktoru darp eden güvenlik görevlisi açığa alındı
16 Mayıs 2019 21:41
|Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor
16 Mayıs 2019 16:36
|İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri
16 Mayıs 2019 15:16
|Sağlık Bakanlığı, tatilde, diyalizi uygulaması yapacak illeri belirledi
16 Mayıs 2019 11:50
|Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
16 Mayıs 2019 10:04
|Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
16 Mayıs 2019 08:51
|BDDK Başkanlığı'na Mehmet Ali Akben atandı
16 Mayıs 2019 07:21
|F-35'ler için kurulan merkez tamamlandı
16 Mayıs 2019 06:50