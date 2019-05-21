EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
|21 Mayıs 2019 10:06
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EGM gerekçeli açıklamasında " Teşkilatımızın Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki personel ihtiyacı; Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde karşılanmaktadır." denildi.
İlgili Yönetmeliğe Göre Naklen Atama Yapılabilir
Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 28.maddesi;
(1) Başka kurumlardan Emniyet Teşkilatına kurumlar arası naklen atanma yoluyla atanmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Kurumlar arası naklen atamaya tabi bir kurumda çalışıyor olmak.
b) Disiplin yönünden aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası, adli yönden (taksirli suçlar hariç) herhangi bir ceza almamış olmak.
c) Durumuna uygun boş kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç olması.
ç) Kurumunca muvafakat verilmiş olmak.
d) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
(2) Naklen atanmak isteyenlerin talepleri; personel atama işlemlerinden sorumlu Personel Dairesi Başkan Yardımcısı başkanlığında, personel işlerinden sorumlu Şube Müdürü ile Personel Dairesi Başkanlığında görevli üç şube müdürünün katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından kadro durumu, personel ihtiyacı, hizmet gerekleri ile ilgilinin memuriyetinde almış olduğu ödül ve cezalar açısından değerlendirilir. Komisyonca olumlu olarak değerlendirilen ve birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanların ataması, durumlarına uygun sınıf ve unvanda ihtiyaç olan birimlere yapılabilir.
Kurumlar arası geçişle EGM'ye geçmek isteyen Kamu Personelin isteğine; Teşkilatımız İlk atama yoluyla KPSS sonuçlarına ilave olarak sözlü veya uygulamalı sınav yoluyla alınacağını bildiren EGM, bu gerekçeyle naklen atamasını reddetmişti. Yönetmelik gereği işleme alınmadan, komisyon kurulmadan naklen atama isteği reddedilen Kamu Personeli, ilgili yönetmeliğin 28.maddesinin ihlal edildiğini bildirerek 2. Kez başvurması sonucu, yine yönetmeliğe atıf yapılarak reddedilmiştir.
İşte EGM'den Gelen Cevap:
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