1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes sürgünü

Tarihin en acı olaylarından birisi olan Çerkes sürgünü, üzerinden 155 yıl geçmesine rağmen hala acıyla hatırlanıyor
 21 Mayıs 2019 18:13
Yazdır
İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes sürgünü

Çarlık Rusyası'nın, stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslardan Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 155 yıl geçti.

Rusya'nın Karadeniz sahiline inme politikası gereği Kuzey Kafkasya'yı ele geçirme amacıyla 1556'dan itibaren başlattığı Kafkas-Rus Çarlığı savaşı 308 yıl sürdü.

Çerkesleri yok ederek Kafkas Dağlarının iç kesimlerine ilerleyen Ruslar, teslim olanları ya Çarlık ordusuna katılma ya da göç etme seçeneğine zorladı.

21 Mayıs 1864'ten itibaren Çerkes toplulukları başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edildi.

Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içinde sürgüne tabi tutulurken yol şartları, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerden dolayı yaklaşık 500 bin Çerkes hayatını kaybetti.

Sürgüne tabi tutulanlar Anapa, Novorossiysk, Gelincik, Soçi, Adler gibi Karadeniz limanlarından gemilere bindirildi ve birçoğu Anadolu'da Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Yozgat, Düzce, Adapazarı, Kocaeli'ye yerleştirildi.

Çerkeslerin bir kısmı ise Suriye ve Filistin başta olmak üzere Ortadoğu'ya yerleştirildi. Sürgüne maruz kalan Çerkesler zamanla yerli halka karıştı.

Osmanlı İmparatorluğu'na gönderilemeyen Çerkesler ise Orta Laba ve Orta Kuban nehirleri bölgesindeki Rus Kazak köylerine yerleştirildi.

Rusya'nın çok önceden planladığı "Çerkes halkını öz vatanlarından sürgün etme operasyonu" adım adım gerçekleştirilen bir eylem olarak değerlendiriliyor.

Osmanlı topraklarına bile ulaşamadan binlerce kişinin öldüğü bu sürgün "tarihin en acı olaylarından birisi" olarak nitelendiriliyor.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes sürgünü, her yıl Türkiye'de yaşayan Çerkesler tarafından da anılıyor. Deniz kenarında "Nart ateşi" yakıp çevresinde "mezar taşı nöbeti" tutulan anma törenleri, "Sürgün Andı" okunması ile sona eriyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden akdeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
21 Mayıs 2019 19:34		 Eşine şiddet uygulayan belediye işçisinin ikramiyesi kesilecek
21 Mayıs 2019 19:03
Caminin deposundan iguana çıktı
21 Mayıs 2019 18:54		 Erdoğan'dan, 'Kırım Tatar Sürgünü' açıklaması
21 Mayıs 2019 18:37
Doğaya 800 bin yararlı böcek salındı
21 Mayıs 2019 17:39		 Postacılara ve kargoculara meslek standardı geliyor
21 Mayıs 2019 17:35
AB'den tek kullanımlık plastik ürünlere yasak
21 Mayıs 2019 15:21		 1 milyona yakın hayvan ve bitki türünde yok olma tehlikesi
21 Mayıs 2019 14:54
Antalya'da askeri gemiler ziyarete açıldı
21 Mayıs 2019 14:52		 Yeni eğitim takvimiyle iç turizm hareketi artacak
21 Mayıs 2019 14:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:34 - Meteorolojiden akdeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı19:27 - Öğrenciye sigara satan tekel bayisine 14 bin lira ceza19:13 - HSK, Nisan 2019 terfi listesini açıkladı19:12 - Binali Yıldırım, Bağcılar'da esnaf ziyareti yaptı19:03 - Eşine şiddet uygulayan belediye işçisinin ikramiyesi kesilecek19:03 - ODTÜ'de, akademisyenler için 67 yaş kararı18:54 - Caminin deposundan iguana çıktı18:50 - Aralarında muvazzaflarında olduğu 11 askere gözaltı18:46 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını ateşe verip köprüden atladı18:43 - FETÖ'nun Muğla çatı davasında 32 sanığa ceza
18:41 - Sakarya'da 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmada 3 tutuklama18:37 - Erdoğan'dan, 'Kırım Tatar Sürgünü' açıklaması18:28 - Bakan Selçuk: Yeni modelde öğretmen eğitimi çok önemli18:17 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:13 - İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes sürgünü18:10 - Hırsızlık şüphelisi rezidansta yakalandı17:58 - OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini aşağı çekti17:53 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilde yangın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Adalet Bakanı Gül'den personel alım açıklaması
Askerlik engel değil fırsat oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dudak bükmek 1
beni bana bırakın 1
aziyade 1
jeep 2
şu an çalan şarkı 3
z artı kuşağı 1
refik halit karay 1
tek konu ve farklı bakış açıları 1
alyans takmayan eşler 3
sabun kokusu 2
SON İLANLAR
Ulubat Gölü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam