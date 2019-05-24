12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
|24 Mayıs 2019 10:21
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Sağlık Bakanlığı, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine göre 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre; 12 bin personel alımında dağılım şu şekilde olacak:
Biyolog: 30
Ebe: 1.000
Çocuk Gelişimcisi: 32
Dil ve Konuşma Terapisti: 18
Diyetisyen: 160
Fizyoterapist: 400
Hemşire: 6.835
İş ve Uğraş terapisti: 21
Sağlık Fizikçisi: 22
Sağlık teknikeri: 2.592
Sağlık teknisyeni: 408
Sosyal Çalışmacı: 190
Perfüzyonist: 40
Psikolog: 170
Odyolog: 82
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