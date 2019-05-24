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12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları

Sağlık Bakanı bir süre sonra 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına çıkacak. Branş dağılımı şu şekilde olacak.
 24 Mayıs 2019 10:21
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12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları

Sağlık Bakanlığı, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine göre 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre; 12 bin personel alımında dağılım şu şekilde olacak:

Biyolog: 30

Ebe: 1.000

Çocuk Gelişimcisi: 32

Dil ve Konuşma Terapisti: 18

Diyetisyen: 160

Fizyoterapist: 400

Hemşire: 6.835

İş ve Uğraş terapisti: 21

Sağlık Fizikçisi: 22

Sağlık teknikeri: 2.592

Sağlık teknisyeni: 408

Sosyal Çalışmacı: 190

Perfüzyonist: 40

Psikolog: 170

Odyolog: 82

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