En çok hemşire Ankara'ya alınacak
12 bin sağlık personeli alımında 6 bin 835 hemşire alınacak olup, en büyük alım Ankara'ya olacak
|24 Mayıs 2019 12:35
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Memurlar.net olarak ulaştığımız bilgiye göre Hemşire alımında en fazla alım yapılacak il Ankara olacak.
Ankara'ya 1.892 hemşire alınacak.
Ankara'yı sırasıyla 519 ile İstanbul, 502 ile Bursa, 315 ile Gaziantep, 301 Kayseri, 285 Adana takip ediyor.12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
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