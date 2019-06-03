Milli Emlak Müdürlüğü'nün 5 bin personeli haksızlığa uğradı
|03 Haziran 2019 00:03
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Kurum içi uzmanlık düzenlemesi, milli emlak müdürlüğü personelini kapsamıyor
30 Mayıs'ta, TBMM Genel Kurulunda verilen ortak önergeyle, defterdarlık personeli ile Gelir İdaresi Başkanlığı personeli için kurum içi özel sınav düzenlenmesi, kararlaştırıldı. Tıklayınız.
Düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında bulunanları kapsıyor.
Ancak, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmış olduğundan, Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli bu düzenlemeden yararlanmayacak.
Geçen yıl çıkmış olsaydı yararlanabilecek olan Genel Müdürlük personelinin, Bakanlık bağlantısının değişmiş olmasından dolayı bu yıl düzenlemeden yararlanamayacak olması, 5 bin Milli Emlak Genel Müdürlüğü personelini demoralize etmiştir.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeli, 12 yıldır açılmayan sınavın, Bakanlık ilgisinin değiştirilmenden 10 ay sonra hayata geçirilmiş olmasından dolayı, kendilerine haksızlık yapıldığını belirtmekte ve sorunun çözülmesini talep etmekteler.
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