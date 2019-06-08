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Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, aylar öncesi alınan tercihlerin sonuçlarını bekliyor
 08 Haziran 2019 00:05
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Emniyet personeli tayin sonuçlarını bekliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, bulundukları illerde görev süresini dolduran personelin 1.ve 2.bölge arasındaki tayinler için hazırlık yazısı göndermesinin ardından, polis memurları tercihlerini aylar önce bildirmişti.

Bulundukları illerden çeşitli sorunlar nedeni ile gitmek istemeyenler ise ipka dilekçelerini vererek mazeretlerini Genel Müdürlüğe iletmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2019 yılı genel atama sonuçlarını binlerce Polis Memuru, Başpolis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser heyecanla bekliyor.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, her yıl Mayıs-Haziran olarak belirtilen dilimde açıklanması gereken genel atama sonuçları, bu sürenin bitimine az bir zaman kalmasına rağmen hala açıklanmadı.

Tayinlerin açıklanmaması nedeni ile polisler oldukça huzursuz ve tedirgin.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığınca herhangi bir duyuru yapılmaması, tayin sonuçlarını bekleyen Emniyet Personelini düşündürüyor.

Memurlar.net olarak bu belirsizliğin giderilmesi için sonuçların açıklanması adına çağrıda bulunuyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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