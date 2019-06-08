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Soylu: Koç'un özel uçağı İmamoğlu'na tahsis edilmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Koç Grubu'na ait uçakla seyahat ettiğini söyledi.
 08 Haziran 2019 18:13
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Soylu: Koç'un özel uçağı İmamoğlu'na tahsis edilmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar" dedi.

Soylu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi çalışmaları kapsamında Bağcılar'da 22 mahalle muhtarı ile kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Soylu şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, yani CHP adayının Ordu valimizden ve Ordu polis teşkilatı mensuplarımızdan özür dilemesini bekliyorum. Çok net. Yani bir valiye galiz bir şekilde hakaret edip it demek. Bu ne bizim devlet geleneğimize ne de millet geleneğimizde var. Ondan sonra da sessizliğe büründü. Ve ondan sonra da sessizliğe bürünmek. Zaten bunun nasıl olduğu televizyonlarda net bir şekilde açıklandı. Valimiz suç duyurusunda bulundu. Ve orada şahitlerin huzurunda hangi sözlerin söylendiği, ben burada o söylenen sözleri söylemekten de edep ederim açıkça. Daha farklı sözler de var. Ve bunların bütün tutanakları ve şahitleri net bir şekilde ortadadır. Bu mızrak bu çuvala sığmaz. Yapılması gereken kamuoyundan alenen özür dilemektir. Ve o arkadaşlarımızdan da özür dilemektir."

"KOÇ'UN ÖZEL UÇAĞI ALTINA TAHSİS EDİLMİŞ"

Süleyman Soylu, İmamoğlu'yla ilgili olarak "Koç'un özel uçağı altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle'yi tahsis edenler - Alman televizyonu - bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçe'yi - İngiliz televizyonu - tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili harekete geçiriyorlar" dedi.
DHA
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