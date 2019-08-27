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Hakem Kurulu, emre göre mi yoksa vicdanına göre mi karar verecek?

Uzlaşmazlık sonrasında devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 5. dönem toplu sözleşme kararını, 28 Ağustos Çarşamba günü akşamı açıklaması bekleniyor. Kurulun, memurların taleplerinden ne kadarını karşılayıp karşılamayacağı merak ediliyor.
 27 Ağustos 2019 14:39
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Hakem Kurulu, emre göre mi yoksa vicdanına göre mi karar verecek?

Bilindiği üzere, 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, oransal zam konusunda anlaşma sağlanamamış, bunun üzerine, sinirlenen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, daha önce üzerinde mutabakata varılan hizmet kolu taleplerinde de imzaya yanaşmamıştı. Bu nedenle, sadece tüm kamu personelinin genelini ilgilendiren oransal zamda değil, 11 hizmet kolu bazındaki küçük taleplerde de bir uzlaşma metni imzalanamamıştı. Bu bağlamda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, sadece oransal zammı değil hizmet kolu bazındaki talepleri de ele alacaktır.

KRİTİK İYİ ÜYE

İşte bu noktada, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yapısı dikkat çekmektedir. 11 üyeli Kurulun 5 üyesi doğrudan Cumhurbaşkanlığınca seçilmekte, 5 üyesi ise sendikalar belirlemektedir. Sendikaların belirlemiş olduğu 5 üyenin 4'ü doğrudan sendikalar tarafından seçilirken bir üye ise sendikaların önerdiği 7 isim üzerinden Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Başkan ise bir yargı organı niteliğindeki kurum olan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'tır.

Bu bağlamda özellikle sendikaların önerdiği 7 isim arasından seçilen üye ile yine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen akademisyen üye, kritik niteliktedir.

KRİTİK ÜYELER, DENGEYİ GÖZETMELİ

Kamu kurumlarından seçilen üyeler, memur menfaatinden ziyade Devletin menfaatini düşünecektir. Ancak 11 kurumun söz konusu iki kritik üyesinin, Devletin menfaati ile memurun menfaati arasında bir dengeyi gözetmesi halinde, en azından daha dengeli ve adil bir sonuç ortaya çıkabilecektir. Aksi halde yani emre göre hareket edilmesi halinde, memur sendikalarının hizmet kolu bazındaki tüm talepleri reddedilebilecektir.

Bakalım, başında Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın olduğu, Devletin belirlediği üyelerin çoğunlukta olduğu bu kurul, nasıl hareket edecek...
Memurlar.Net - Özel

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