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İstanbul'da okul servislerine yapılacak zam belli oldu

İstanbul'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı
 27 Ağustos 2019 16:59
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İstanbul'da okul servislerine yapılacak zam belli oldu

İstanbul'da okul servislerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı zamlı ücretleri belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi.

İstanbul'da, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam yapıldı.

Geçen yıl aylık 215 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 243 liraya çıkarıldı. Aylık 235 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 266 liraya, 255 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 289 liraya, 265 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 300 liraya, 280 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 317 liraya, 330 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 367 liraya, 380 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 422 liraya, 400 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 444 liraya, 430 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 478 liraya, 455 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 506 liraya, 485 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 539 liraya, 505 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 561 liraya, 525 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 583 liraya yükseltildi.

İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,5 lira olan ücret, bu yıl 5,10 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca servis ücretlerine ilave olarak yüzde 35 oranında da hostes ücreti alınacak.

- Ankara ve İzmir'deki servis ücretleri

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte okul servisi ücretlerinin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Seyfi, başkentte yeni eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 13 artış önerdiklerini söyledi.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da okul servis ücretlerine akaryakıt ve zorunlu trafik sigortasındaki artışlar nedeniyle ortalama yüzde 15 zam talep ettiklerini bildirdi.

Ankara ve İzmir'de okul servisleri için uygulanacak yeni ücret tarifesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Ankara'da okul servis ücretlerine zam
Anadolu Ajansı
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