1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ikramiyesi alır?

Sosyal güvenlik kanunlarında hak sahipliği aylığı alanların evlenmeleri halinde, evlenme ikramiyesi verilmesi öngörülmüştür. Bir anlamda evlenme ikramiyesini Devlet tarafından sosyal güvenlik ilkesi kapsamında düğün hediyesi olarak verme şeklinde ifade etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.
 28 Ekim 2019 14:08
Yazdır
Memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ikramiyesi alır?

Sosyal güvenlik kanunlarında hak sahipliği aylığı alanların evlenmeleri halinde, evlenme ikramiyesi verilmesi öngörülmüştür. Bir anlamda evlenme ikramiyesini Devlet tarafından sosyal güvenlik ilkesi kapsamında düğün hediyesi olarak verme şeklinde ifade etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Yazımızda memurun vefatında dul ve yetim aylığı alanların evlenmeleri halinde ödenen evlenme ikramiyesine dair kuralları 5434 e tabi memurları ile 5510 a tabi memurların hak sahipleri açısından bakacağız.

5434 e tabi olanlar açısından;

5434 sayılı Kanun Madde 90 hükmü uygulanır ve bu madde hükmüne göre, evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının oniki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir. Ancak, evlenme tarihinden itibaren oniki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin oniki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.

5434 e göre evlenme ikramiyesi; - Eş (karı veya koca); - Kız çocuklar; - Anne olarak verilmektedir. Yani yetim aylığı alan vefat edenin babası ve erkek çocuk evlenme ikramiyesi kapsamında bulunmaz.

Halen dul ve yetim aylığı bağlanmasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olup aylık almaya devam edenler, 5510 sayılı Kanun sonrasında dahi evlenmiş olduklarında, yine eşler, kız çocuklar ve anne evlenme ikramiyesi alabilmektedirler.

5510 a tabi olanlar açısından:

5510 sayılı Kanun Madde 37 hükmü uygulanır ve bu madde hükmüne göre, evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilenlerden sadece kız çocuklara evlenme ödeneği verilmektedir. Bu ödenekte alınan yetim aylığının 24 katı tutarında olmaktadır.

Şayet evlenme ikramiyesi alan kişi iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olduğunda, iki yıllık sürenin sonuna kadar aylık bağlanmamaktadır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Detaylarıyla fiili hizmet süresi zammı özel Dosyası
28 Ekim 2019 00:03		 2008 öncesi 4/B'li olanlar, memurluğa geçerse, 5434'e mi tabi olur?
26 Ekim 2019 10:14
Hizmet sürelerinin çakışması nedir? Nasıl değerlendirilir?
25 Ekim 2019 14:06		 5510'a tabi memur, emekli olurken son satüsü memurluk değilse, emekli ikramiyesi alamaz
24 Ekim 2019 00:02
1999'da önce hizmeti olanların emekliliğinde, 23/05/2002 tarihinin önemi
22 Ekim 2019 10:17		 5510 ve 5434'e göre emeklilikte makam tazminatı ödenmesi şartları
11 Ekim 2019 00:03
Memurların hizmet birleştirmesine dair özel dosya
10 Ekim 2019 10:12		 Doğum borçlanması emeklilik yaşına etki eder mi?
09 Ekim 2019 10:05
Laboratuvarda X- Işınları içeren cihazları kullanan, yıpranma payı alabilir mi?
08 Ekim 2019 14:10		 Emeklilikte ek göstergeye hak kazanabilmek için 6 ay çalışmak yeterli midir?
07 Ekim 2019 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! "Bunca cehaletine rağmen..."17:48 - Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga17:43 - Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi17:34 - Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor17:28 - İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma17:22 - Van'da terör operasyonu: 1 gözaltı17:18 - Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları17:08 - Polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü17:04 - Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı
16:58 - Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması16:55 - Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı16:49 - Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi16:42 - HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma16:34 - Bir annenin feryadı... Vicdansızlar16:22 - Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş16:07 - HDP binasına güvenlik kamerası takıldı, aileler suç duyurusunda bulundu16:00 - Bakan Gül, uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
Türkiye siber saldırı altında, iki kurumdan açıklama
ÖSYM'den 'sınav ücreti' açıklaması
Kamuda performans-kariyer sistemi kuruluyor
Emniyet Müdürü'ne 'fuhuşa yardım'dan dava... Haftalık 7500 TL rüşvet
FETÖ'cü subayınn beraat kararı sohbete takıldı
İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
Memurlar ve işçiler arasında 13 önemli fark
Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti
İki polis, araçta kaçak sigara ile yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
sakallı kızlar 2
en tehlikeli insan 1
ağız kokusu 4
sınavları maliyetine yapıyoruz 2
129 bin 2
CUMA MESAJI 1
eğitim kalitesi 2
Türkiye'nin UEFA puanı 1
sonbahar ve hüzün 2
SON İLANLAR
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam