Memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ikramiyesi alır?

Sosyal güvenlik kanunlarında hak sahipliği aylığı alanların evlenmeleri halinde, evlenme ikramiyesi verilmesi öngörülmüştür. Bir anlamda evlenme ikramiyesini Devlet tarafından sosyal güvenlik ilkesi kapsamında düğün hediyesi olarak verme şeklinde ifade etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Yazımızda memurun vefatında dul ve yetim aylığı alanların evlenmeleri halinde ödenen evlenme ikramiyesine dair kuralları 5434 e tabi memurları ile 5510 a tabi memurların hak sahipleri açısından bakacağız.

5434 e tabi olanlar açısından;

5434 sayılı Kanun Madde 90 hükmü uygulanır ve bu madde hükmüne göre, evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının oniki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir. Ancak, evlenme tarihinden itibaren oniki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin oniki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.

5434 e göre evlenme ikramiyesi; - Eş (karı veya koca); - Kız çocuklar; - Anne olarak verilmektedir. Yani yetim aylığı alan vefat edenin babası ve erkek çocuk evlenme ikramiyesi kapsamında bulunmaz.

Halen dul ve yetim aylığı bağlanmasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olup aylık almaya devam edenler, 5510 sayılı Kanun sonrasında dahi evlenmiş olduklarında, yine eşler, kız çocuklar ve anne evlenme ikramiyesi alabilmektedirler.

5510 a tabi olanlar açısından:

5510 sayılı Kanun Madde 37 hükmü uygulanır ve bu madde hükmüne göre, evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilenlerden sadece kız çocuklara evlenme ödeneği verilmektedir. Bu ödenekte alınan yetim aylığının 24 katı tutarında olmaktadır.

Şayet evlenme ikramiyesi alan kişi iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olduğunda, iki yıllık sürenin sonuna kadar aylık bağlanmamaktadır.