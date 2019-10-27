İlkokul ve ortaokulda, bir sınıftaki öğrenci sayısı, alt ve üst sınırı ne kadardır?

İLKOKULLARDA; ÖĞRENCİ SAYISI ALT SINIRI 10 ÖĞRENCİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliğinin "Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının açılması" başlıklı 6. maddesi 2. fıkrası (b) ve (c) bendindeki; "(2) İlkokul açılabilmesi için; "b) İlkokullarda en fazla 32 derslik, 1 inci sınıf için en az 10 öğrenci, görsel sanatlar atölyesi ve/veya, müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması, gerekir.

c) Ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda ilkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir." hükümlerine göre; İlkokullarda 1. sınıf için öğrenci sayısı alt sınırının 10, taşıma kapsamına alınmayacak öğrenciler için 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olduğu görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Sınıf Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 16. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) İlkokullarda, öğrenci sayısı 10'dan az olmamak şartıyla açılan her şube için 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir." hükümlerine göre de ilkokullarda bir sınıftaki öğrenci sayısı alt sınırı 10 öğrencidir.

ORTAOKULLARDA; ÖĞRENCİ SAYISI ALT SINIRI 20 ÖĞRENCİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliğinin "Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının açılması" başlıklı 6. maddesi 4. fıkrasındaki; "(4) (Değişik:RG-10/9/2018-30531) Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5 inci sınıfta en az 20 ya da toplamda 40 öğrenci, fen dersliği, (Değişik ibare:RG-14/2/2019-30686) görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekir." hükümlerine göre; Ortaokullarda 5. sınıf için öğrenci sayısı alt sınırının 20 olduğu görülmektedir.

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA; ÖĞRENCİ SAYISI ÜST SINIRI 30 ÖĞRENCİDİR

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi hükümlerinde öğrenci sayıları ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Nakil" başlıklı 12. maddesi 10. fıkrasındaki; "(10) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları derslerin başladığı ilk hafta içerisinde e-Okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü yapılan nakil başvurularının boş kontenjandan fazla olması durumunda, nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır." hükümlerine göre; İlkokul ve Ortaokullarda bir sınıftaki öğrenci sayısı üst sınırının 30 olduğu görülmektedir.

Ahmet KANDEMİR