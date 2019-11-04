Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
|04 Kasım 2019 12:03
|Yazdır
Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi'ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 oldu. Yeni yılda vergi, harç ve cezalar bu oranda zamlanacak. Pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet harcı hepsinde artış yaşanacak.
MAAŞLARA ZAM ENFLASYONA GÖRE
Yeniden değerleme oranı ÜFE'ye göre belirlenirken, çalışanın maaşına yapılacak zamda enflasyon dikkate alınıyor. TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre yıllık enflasyon yüzde 8.55 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon baz etkisiyle son iki aydır tek haneye düşmüş durumda. Kasım ve Aralık ayında ise enflasyonun tekrar çift haneye çıkması öngörülüyor.
YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 12
Merkez Bankası ve Yeni Ekonomi Programı'na göre 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Başka bir deyişle çalışana zam pazarlığında bu oran dikkate alınacak. Ancak Üretici Fiyat Endeksi'ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı ile vergi, harç ve cezalar yüzde 22.58 oranında zamlanacak.
PASAPORT ÜCRETLERİ
Yüzde 22.58 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında fiyatların şöyle olması bekleniyor.
1 yıllık 248.26 TL'den 304,31 TL'ye çıkacak.
2 yıllık 405 TL'den 496,44 TL'ye çıkacak.
3 yıllık 575 TL'den 704,83 TL'ye çıkacak.
4-10 yıl 811 TL'den 994,12 TL çıkacak.
Defter bedeli de 133 TL'den 163.03 TL'ye çıkacak.4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
04 Kasım 2019 10:12
|Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
04 Kasım 2019 10:00
|TMO mısır satış fiyatını açıkladı
02 Kasım 2019 17:56
|Ekonomistlerin, yıl sonu enflasyon tahmini
01 Kasım 2019 15:29
|Bamyanın fiyatı altınla yarışıyor
26 Ekim 2019 16:18
|Tüketici güven endeksi arttı
23 Ekim 2019 13:29
|Yıl sonuna kadar faiz indirimi kesin
23 Ekim 2019 08:00
|Panik havası kalktı, fındık fiyatları yükselişe geçti
22 Ekim 2019 19:15
|Motorine 9 kuruş zam
21 Ekim 2019 18:36
|Memurun fazla mesai ücreti zamlanacak
20 Ekim 2019 11:25