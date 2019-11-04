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Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak

Yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport harcı, ehliyet harcı, trafik cezaları yıl başından itibaren yüzde 22.58 zamlanacak. Çalışanın maaş zammında dikkate alınan enflasyonun ise yıl sonunda yüzde 12 seviyelerinde olması bekleniyor. Yani çalışana zam yapılırken yüzde 12, vergi, harç ve cezalara zam yapılırken yüzde 22.58 oranları göz önünde olacak.
 04 Kasım 2019 12:03
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Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak

Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi'ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 oldu. Yeni yılda vergi, harç ve cezalar bu oranda zamlanacak. Pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet harcı hepsinde artış yaşanacak.

MAAŞLARA ZAM ENFLASYONA GÖRE
Yeniden değerleme oranı ÜFE'ye göre belirlenirken, çalışanın maaşına yapılacak zamda enflasyon dikkate alınıyor. TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre yıllık enflasyon yüzde 8.55 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon baz etkisiyle son iki aydır tek haneye düşmüş durumda. Kasım ve Aralık ayında ise enflasyonun tekrar çift haneye çıkması öngörülüyor.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 12
Merkez Bankası ve Yeni Ekonomi Programı'na göre 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Başka bir deyişle çalışana zam pazarlığında bu oran dikkate alınacak. Ancak Üretici Fiyat Endeksi'ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı ile vergi, harç ve cezalar yüzde 22.58 oranında zamlanacak.

PASAPORT ÜCRETLERİ
Yüzde 22.58 oranındaki yeniden değerleme sonrası yeni pasaport harçlarında fiyatların şöyle olması bekleniyor.

1 yıllık 248.26 TL'den 304,31 TL'ye çıkacak.

2 yıllık 405 TL'den 496,44 TL'ye çıkacak.

3 yıllık 575 TL'den 704,83 TL'ye çıkacak.

4-10 yıl 811 TL'den 994,12 TL çıkacak.

Defter bedeli de 133 TL'den 163.03 TL'ye çıkacak.

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Sözcü
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