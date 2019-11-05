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Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yaptık.
 05 Kasım 2019 12:14
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Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan AK Parti grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında üniversite öğrencilerine müjde verdi.

Erdoğan yaptığı açıklamada üniversite öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapılarak 500 TL'den 550'liraya çıkarıldığını bildirdi.

Erdoğan konuşmasının devamında yüksek lisans öğrencileri için 1100, doktora öğrencilerinin ise 1650 lira olarak uygulanacağını bildirdi.

Memurlar.Net
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