Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yaptık.
|05 Kasım 2019 12:14
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan AK Parti grup toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında üniversite öğrencilerine müjde verdi.
Erdoğan yaptığı açıklamada üniversite öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapılarak 500 TL'den 550'liraya çıkarıldığını bildirdi.
Erdoğan konuşmasının devamında yüksek lisans öğrencileri için 1100, doktora öğrencilerinin ise 1650 lira olarak uygulanacağını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık Bakanı: Zehirlenme ıspanaktan değil yabani otlardan
05 Kasım 2019 12:09
|Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
05 Kasım 2019 11:32
|FETÖ'cüye kıyak, mülteciye dayak
05 Kasım 2019 09:01
|İlker Başbuğ: Düşme kararı beraat olarak değerlendirilmeli
05 Kasım 2019 08:36
|Abonelikli bağış sistemi için işbirliği
05 Kasım 2019 07:50
|Mülteciler için dörtlü zirve
05 Kasım 2019 07:43
|2020 için 845 hedef
05 Kasım 2019 07:35
|Flaş iddia: Türkiye, Bağdadi'nin ablasını yakaladı
05 Kasım 2019 07:21
|Milli gemi milli füzeyi ateşledi
05 Kasım 2019 07:21
|Gıda fiyatlarında erken uyarı sistemi
05 Kasım 2019 06:50