1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülkemize geçen sene döviz, faiz, enflasyon üzerinden oynanan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedik. Bu olunca büyüme hızlanır dedik. Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu.
 05 Kasım 2019 12:32
Yazdır
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabızımı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik. Nerede ülkemize doğrultulmuş silah varsa üzerine gidip imha ettik. 17 yıl geriye gittiğimizde kalkınma, büyüme ve refah mücadelesini de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimize söz vermiştik. Eğitim bütçede hep ilk sırada yer aldı. Antidemokratik uygulamalara son verdik.

2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacak. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

Savunma sanayinde geldiğimizde yüzde 20 şimdi yüzde 70'e varan bir rakamı yakaladık. Türkiye milli güvenliği için istediği gibi operasyon yapabiliyorsa savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya borçluyuz.

Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda refah seviyesini fiilen yukarı çıkardık. Türkiye düşük gelir grubundan orta-üst düzey gelir grubuna yükselmiştir.

"GAZİ PARLAMENTER SİSTEMLE Mİ YÖNETTİ?"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar var, biliyorum. Geleneklerimize aykırı diyorlar. Gazi, parlamenter sistemle mi yönetmişti ülkeyi? Dert başka... Kiminle geldi, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile. Bu rahatsız ediyor. Sonunda millete gidildi, millet cumhurbaşkanlığı sistemine evet dedi. Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi? Milletimiz buna yüzde 52 ile evet dedi mi? Bundan sonra sizin konuşmanız lafı güzaftır.

Ekonomimizi de fevkalade ileri taşıdık. Ekonomimizi 2013-2018 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüttük. Milli gelirimizi ağır saldırıya rağmen 790 dolar seviyesinde tuttuk. Dünyanın 13. büyük ekonomisi durumdayız. İhracatımızı 36 milyar dolardan 171 milyar dolara yükselttik. Cari dengemiz tarihimizde ilk defa 5 milyar dolar fazla verir hale geldi. Biz cari denge meselesini terörle mücadele gibi beka meselesi olarak görüyoruz. Döviz rezervlerimiz bir araya iyice azalmıştı. Şimdi toparlandı, 105 milyar dolar seviyesine yükseldi.

IMF İDDİALARINA TEPKİ

Geçenlerde ana muhalefet sözcüsü çıkmış, güya ekonomiden de anlıyormuş. IMF'den ülkeyi biz kurtardık. İktidara nasıl çamur atarız peşindeler. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Bunları sizin yapacak gücünüz yok. IMF olayını başlatan sizsiniz. Başbakanlığım döneminde IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, arkadaşlara verin dedim. Sonra baktılar Türkiye veriyor, almaktan vazgeçtiler.

"GÖREVDEN ALDIK, ÇÜNKÜ LAF DİNLEMİYORDU"

Ülkemize geçen sene döviz, faiz, enflasyon üzerinden oynanan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedik. Bu olunca büyüme hızlanır dedik. Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu. araç ve konut kredilerindeki düşüş bu piyasaları yendien canlandırdı. Enflasyonu da ekim ayı itibariyle yeniden tek haneli rakamlara düşürdük.

BATI'YA TERÖR TEPKİSİ

Bu sabah yine bir kardeşimiz Resulyan'da el yapımı patlayıcı temizlerken şehit oldu. Buradan sesleniyorum, tüm Batı'ya. Daha önceden ASALA temsilciliklermize 100'e yakın saldırı düzenlemişti. ABD ve Batı dünyasının en ufak bir tavrını gördük mü? Terörle mücadele süreci takdir yerine kullanışlı bir malzeme olarak görüldü. Suriye'den terör örgütleri saldırıya başladığında bize destek vermek şöyle dursun, daha önceden getirilmiş hava savunma sistemlerini geri götürdüler.

"BAĞDADİ SİZİN İÇİN NE KADAR ÖNEMLİYSE FETÖ DE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Türkiye'nin Suriye, Mısır, Libya gibi olaylarca karşılaşınca yıkılacak bir ülke olduğunu sandılar. Hayakkırıklığı neticesinde giderek terbiyesizleştiler, hırçınlaştılar. 99 yılında ABD'ye sığınan terörist başı neden ABD'de tutuluyor. Sunulan dosyaları gördükleri halde neden onu saklıyorlar? Bulunmayan bir Hint kumaşı değil. Demek ki başka hikayeler var. Terörist başı FETÖ, bir projedir. Bir proje olarak da ABD'de 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır

DEAŞ'ın başı kendini öldürdü, intiharını yaptı. Tüm dünya bununla ayağa kalktı. O ne kadar sizin için önemliyse, FETÖ denilen terörist başı bizim için o kadar önemlidir.

32 bin civarında silah ve mühimmat yüklü TIR, Irak tarafından girdi. Defalarca uyarı yaptık, ABD'den ses çıkmadı.Dün kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yaptık. DEAŞ'a karşı kazanılmış muazzam başarı karşısında samimiyetle yanımızda yer alan olmadı. Çünkü bunlar zaten DEAŞ ile beraber hareket ediyorlar. Sonra Zeytin Dalı bölgesini PKK/YPG'den temizledik. Ülkemizi köşeye sıkıştırma çabası kesintisiz sürdü.Amaçları Türkiye'yi terör koridoruna razı etmekti.Örtülü ambargoya maruz kaldık. Bir basit tabancanın bile bize satışını engellediler. Bunlar bizim için leblebi çekirdek. Zaten üretiyoruz. Kimini kendimiz üreterek kimini başka yerden temin ederek engelleri birer birer aştık.

F-35 TARIŞMASI: HER ŞEYİN ALTERNATİFİ VAR

Hava savunma sistemlerini bize satmadıkları için Rusya'dan aldık. Durmadılar. Projesinde olduğumuz savaş uçaklarımızı bize teslim etmek istemediler. Biz de kendi savaş uçağımızın üretim çalışmalarını hızlandırdık. Alternatif uçakları da araştırmaya başladık. Her şeyin alternatifi var. Bununla da bizi sıkıştıramayınca asırlık hesapları açtılar. Bunlar mertçe mücadele etmeyi bilmezler. Her gün bir çıkıp ülkemizi tehdit ediyorlar. Meclislerinde hiçbir hükmü olmayan kararlar alıyorlar. Arada bir de mektuplar yazıyorlar. Böyle yapınca Türkiye geri mi çekiliyor? Siz PKK/YPG'yi terör örgütü olarak raporlarınıza yazmayınca bu eli kanlı örgütler ibra mı oluyor?

"GÜVENLİ BÖLGEDE HALA TERÖRİSTLER VAR"

Bizi yaptırımla korkutanlar bizim için tek yaptırım mercinin Allah olduğunu bilmiyorlar galiba. Bizim sadece milletimizden emir alacağımızı da bilmiyorlar galiba. Bu bayrak inmez. Bu ezan susmaz. Bu millet diz çökmez. Bu devlet inşallah ilelebet payidar kalır. Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında tek bir terörist kalmayıncaya dek mücadelesini sürdürecek. Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz, bizi aldatamazlar. Güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar düzenleniyor. Bu duruma seyirci kalmayacağız."

Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli'den, Altan ve Ilıcak kararlarına tepki
05 Kasım 2019 14:30		 Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı
05 Kasım 2019 14:19
Meclis TV, Erdoğan'ı kesip, HDP'nin toplantısını yayınladı
05 Kasım 2019 14:10		 'Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı'
05 Kasım 2019 13:44
İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü kaza sayısı yüzde 26 azaldı
05 Kasım 2019 13:31		 Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
05 Kasım 2019 13:19
Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı
05 Kasım 2019 12:47		 Memura yüzde 4'ü uygun gören iktidar, vergi ve harca yüzde 22 zam yaptı'
05 Kasım 2019 12:27
Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
05 Kasım 2019 12:14		 Sağlık Bakanı: Zehirlenme ıspanaktan değil yabani otlardan
05 Kasım 2019 12:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:46 - 'Sebzeler yabancı otlardan ayıklanıp, bol suyla yıkanmalı' uyarısı14:41 - Hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında gizlilik talebine ret14:33 - FETÖ sanıklarına 'etkin pişmanlık' indirimi14:30 - Bahçeli'den, Altan ve Ilıcak kararlarına tepki14:24 - Haftada 1 gün eğitimle lise diploması ve ustalık belgesi alacaklar14:19 - Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı14:15 - Yeni dünya duzenin ilk kilometre taşı: Barıs Pınarı14:10 - SAY kodlu emekli polise 6 yıl 10 ay hapis14:10 - Meclis TV, Erdoğan'ı kesip, HDP'nin toplantısını yayınladı14:05 - Yazı işleri müdürleri mazeret tayinlerini bekliyor
14:04 - 'Ankara'da patlama' iddialarına Valilikten açıklama13:59 - İl Sağlık Müdürlüğü'nden, promosyonda rekor13:55 - TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığında FETÖ operasyonu13:49 - Türkiye'de sisteme kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı13:44 - 'Son 17 yılda rüzgarda kurulu gücümüz neredeyse 400 kat arttı'13:40 - Jandarma'da 8'i muvazzaf, 17 gözaltı13:33 - Hükümet dar gelirlilerin konuta erişimini kolaylaştıracak13:31 - İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü kaza sayısı yüzde 26 azaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan, Arınç'ın 'KHK faciadır' sözlerine yanıt
Erdoğan: Görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu
10 Bin TL kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni beli oldu
İnfaz düzenlemesi uyuşturucu ve terör suçlarını da kapsıyor
Gökçek, Mansur Yavaş'ın zam yaptığı ürünleri yayınladı
Erdoğan: Öğrenci burslarına yüzde 10 zam yapıyoruz
2020 MTV fiyatları belli oldu
Denizolgun'dan, yıkılan Süleymancı yurduyla ilgili açıklama
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.11.2019 fenerbahçe vs bayern münih maçı 1
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 3
p plaka 2
eğitim kalitesi 5
vedat muriqi 2
tatilden çabuk sıkılan tip 1
sakın gelme 1
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
gelecegenefes.com 10
SON İLANLAR
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
İstanbul Küçükçekmece SYDV Personel Alım İlanı
2 Nisan Polisevi İşçi Alım İlanı
Kürtün Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi 48 Sözleşmeli Personel Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 50 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam