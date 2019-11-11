Ak Parti'li yetkilinin sözlerinin ardından iki isim istifa etti
|11 Kasım 2019 22:56
|Yazdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Partide istifaların olacağını belirten Kandemir, "İl ve ilçe başkanlarımızda görev değişikliği ve bir kısım istifalar olacak." demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in bugün yaptığı açıklamadan sonra Amasya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan, Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal da istifa etti.
Amasya İl Başkanı olarak görevinin dördüncü yılını dolduran Ünek, yaptığı açıklamada kongre sürecinin başlaması sebebiyle göreve talip olanların önünü açmak için görevinden ayrıldığını belirtti.
KANDEMİR "İSTİFALAR OLACAK" DEMİŞTİ
Kandemir, bugün yaptığı açıklamada kongre sürecinin başlamasını hatırlatmıştı. Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatlarla ilgili detaylı bir rapor sunduklarını belirten Kandemir, gelecek günlerde bazı istifalar olabileceğini, istifa eden kişilerin de farklı kademelerde görevlendirileceğini söylemişti.'AK Parti'de bir kısım istifalar olacak'
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 00:20
|İBB Hukuk Kom. Başkanı, seçimden sonra kaç kişinin çıkarıldığını açıkladı
12 Kasım 2019 00:07
|12 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Kasım 2019 00:01
|'Her yıl Kıbrıs kadar arazi erozyona kurban gidiyor'
11 Kasım 2019 23:20
|Barış Yarkadaş, Kasım'da fidan dikilmez dedi, Orman Genel Müdürü yalanladı
11 Kasım 2019 23:14
|İBB'den su zammı açıklaması
11 Kasım 2019 23:02
|Erzurum Valisi, tekerlekli sandalyede curling oynadı
11 Kasım 2019 21:47
|İBB Meclisi'nde Silahtarağa tartışması
11 Kasım 2019 20:27
|Çavuşoğlu: Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı
11 Kasım 2019 20:03
|Bakan Kurum: Boğaziçi kesinlikle imara açılmamaktadır
11 Kasım 2019 19:59