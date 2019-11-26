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25 yıldan sonra istifa edip özel sektöre geçen, emeklilik ikramiyesini öğretmen emsalinden mi alır?

Öğretmen olarak çalışmakta iken, 25 hizmet yılını doldurduktan sonra, özel sektöre geçen bir kişi, 1260 günden fazla özel sektörde çalışırsa 5434 üzerinden değil işçi statüsü üzerinden emekli olur. Bu halde, emeklilik ikramiyesi hesabında, öğretmen emsali hesaplama ortadan kalkar.
 26 Kasım 2019 10:05
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25 yıldan sonra istifa edip özel sektöre geçen, emeklilik ikramiyesini öğretmen emsalinden mi alır?

SORU: Ben 30 Eylül 1998 yılında kadrolu olarak öğretmenliğe başladım. Kasım 1999 yılı ile Temmuz 200 yılları arasında 8 ay er olarak askerliğimi yaptım. Bu süre sistemde ücretsiz izin olarak görünüyor. Askerliğim ile ilgili bir ödeme de yapmadım. Şu anda halen öğretmen olarak çalışmaktayım.
1-25 yılımı doldurduğumda emekliliğe hak kazanabiliyor muyum? Maaş bağlanmadan ve ikramiye almadan belirtilen (54-55 yaş) yaşı mı beklemeliyim?
2-Şu anda istifa etsem bu zamana kadarki olan tazminatımı alabilir miyim?
3- İstifa ettikten sonra herhangi bir işte sigortalı çalıştığımda ve yaşım dolduğunda emekli maaşım ve emekli ikramiyem bir öğretmeninki kadar mı olacak? Veya nasıl hesaplanacak?

CEVAP: 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri olanlar tüm hükümleri ile (hizmet, yaş hesabı, emekli aylığı bağlama sistemi) 5434 e tabi olurlar.

23/05/2002 tarihi memurların emeklilik yaş hesap tarihidir. Bu tarihe kadar olan hizmetler, yine bu tarihten önce geçmiş olan borçlanılacak hizmetler memurun emeklilik yaş grubunu belirler.

Ücretsiz izin süresi hizmet satın alınırsa emeklilik hesabına katkısı olur, hizmet satın alınmazsa katkısı olmaz.

Memurluk hizmet süresini tamamlayıp emeklilik yaşını bekleme uygulaması vardır. Ancak, bu durumda dikkat edilecek önemli husus, şayet memurluktan ayrılıp işçi veya esnaf olarak çalışanların bu çalışmaları 1260 gün ve daha fazla olursa işçi veya esnaf statüsünde, az olursu yine memurluk statüsünden emekli olurlar. Yani son 7 yıl kuralı uygulanır.

Memurların emeklilik hizmet süresini doldurduktan sonra emekli ikramiyesi ödenmesi sistemi yoktur. Yani işçilerde bu sistem uygulanırken, memurlarda hem hizmet hem de emeklilik yaş grubunu tamamlayıp emekli aylığı bağlanmasında ödenmesi esası bulunur.

Memurların emekli aylığı hesaplanması standarttır. Farklılık memurun görev ünvanı, ek göstergesi, hizmet süresi gibi durumlarda ortaya çıkar.

Açıklamalarımız bağlamında sorularınızın cevapları:

Soru 1-25 yılımı doldurduğumda emekliliğe hak kazanabiliyor muyum? Maaş bağlanmadan ve ikramiye almadan belirtilen (54-55 yaş) yaşı mı beklemeliyim?

Cevap 1- Memurlar sadece 25 yılı doldurduklarında hizmet yönüyle emekliliği kazanırlar, ancak emekli aylığı bağlanması için mutlaka yaş gruplarını da tamamlamaları gerekir. Bu açıdan 25 yılı doldurduktan sonra (Hizmet hesabınızı mutlaka Kurumunuza yaptırmanızı tavsiye edebiliriz) görevinizden yaşınızı tamamlayacağınız tarihe kadar beklemek üzere ayrılabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Soru 2-Şu anda istifa etsem bu zamana kadarki olan tazminatımı alabilir miyim?

Cevap 2- Memurluk çalışmalarınıza emekli ikramiyesini alamazsınız. Ne zaman size emekli aylığı bağlanırsa o tarihte emekli ikramiyenizi alabilirsiniz.

Soru 3- İstifa ettikten sonra herhangi bir işte sigortalı çalıştığımda ve yaşım dolduğunda emekli maaşım ve emekli ikramiyem bir öğretmeninki kadar mı olacak? Veya nasıl hesaplanacak?

Cevap3- Memurluktan ayrılıp sigortalı çalışırsanız, bu çalışmalarınızda 1260 gün ve daha fazla olmazsa emeklilik yaşınızı tamamlayacağınız tarihte yine memurluktan emekli olursunuz. Memurluktaki emekli aylığınızın hesabına sigortalı çalışmalarınız da hizmet açısından eklenir. Emekli ikramiyesi hizmetine eklenmez. Memurluktaki emekli maaşınızın yine öğretmen olarak hesap edilir. Yani bir öğretmenin 28 yıllık tüm hizmetleri memurluk (öğretmenlik) olsun ve 1. Derece 4. Kademe + 3000 olsun. Sizin de örneğin 25 yılınız memurluk (öğretmenlik), 3 yıl da sigortalı olsun. Hesaplanacak aylık tutarlarınız aynı olur, ancak emekli ikramiye tutarı diğer memurun 28 yıl üzerinden olur, sizinki 25 yıl üzerinden olur.

Ayrıca not olarak belirtebiliriz ki, 25 yıl doldurduktan sonra ayrılıp, şayet ki memurluk değil de işçilik üzerinden emekli olsanız da işçi olarak emekli aylığı bağlandığında yine 25 yıllık memurluk ikramiye kaybınız olmaz, ödenir. Bu durumda öğretmen emsali bir hesaplama işlemi ortadan kalkar, ortalama kazançlara göre aylık sistemi devreye girer.

Hesaplama yapmak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizdeki emekli maaş hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Memurlar.Net - Özel

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