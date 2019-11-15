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Rehabilitasyon merkezinde darp iddialarına İl Müdürü'nden cevap

Kayseri 75. Yıl Özel Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olayda, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden personel ile ilgili açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, "Rehabilitasyon merkezi olayında bir darp yoktur, sadece usül ve yöntem açısından hatalı bir davranış vardır" dedi
 15 Kasım 2019 14:19
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Rehabilitasyon merkezinde darp iddialarına İl Müdürü'nden cevap

Kayseri 75. Yıl Özel Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olayda, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden personel ile ilgili açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, "Rehabilitasyon merkezi olayında bir darp yoktur, sadece usül ve yöntem açısından hatalı bir davranış vardır" dedi.

Kayseri 75. Yıl Özel Rehabilitasyon Merkezinde yaşanan olayda, engelli bir öğrencinin oyun oynatılmamasının ardından küstüğü ve yerden kalkmadığı için, okul personelleri tarafından zorla kaldırılarak pencereden içeri alınması görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edilmişti. Görüntüler üzerine harekete geçen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okula müfettiş göndererek olayın araştırmasını yapmak için hemen harekete geçti.

Çekilen videodaki görüntülerden sonra ivedi bir şekilde bakanlığın harekete geçtiğini ve devletin bu konuda elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, "Öncelikle olayla ilgili olarak ivedi bir çalışma yaptık. Başta sayın bakanımız, valimiz ve il müdürlüğü olarak bizler, gerekli her türlü önlemi aldık ve almaya da devam edeceğiz. Biz bu çocukların hem annesi hem de babasıyız. Bu çocuklar bizlere emanet, bu noktada kamuoyu müsterih olsun. Elimizden gelen her türlü çalışmayı sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Ben il müdürü olarak aynı zamanda bu çocukların babasıyım. Sayın valimizin basın açıklamasını biliyorsunuz, bu anlamda ivedi bir şekilde o görüntü içerisinde olan tüm personelimizi temizlik, güvenlik, bakım elemanı ve kadrolu personellerimizi görevlerinden uzaklaştırdık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk il müdürlüğü olarak. Akabinde bakanlığımız 2 tane müfettiş gönderdi ve olaya dahil oldu. Bakanlık ve devlet olarak bu olayın her yerindeyiz. Bu olay elbette ki bizi ziyadesiyle üzdü ama çocuklarımızla akşam buradaydık ve hiç ayrılmadık. Türkiye - İzlanda maçını beraber izledik ve yanlarındaydık. Görüntülerdeki çocuğumuza da özel olarak destek vermeye devam ediyoruz ve morali gayet yerinde. İstenmeyen münferit bir olay, Kayseri 75. Yıl Özel Rehabilitasyon Merkezi her zaman başarılarıyla anılmış bir merkez. Daha 1 ay öncesine kadar Türkiye birincisi çocukların çıktığı bir merkez ve sosyal kültürel her türlü faaliyetleri burada çocuklarımız başarıyla yapıyorlar. Devlet olarak, devletin şefkatini, büyüklüğünü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devletin hem büyüklüğünü hem de şefkat yüzünü gösteren bir bakanlıktır. Bunun üzerine gideceğiz kamuoyu rahat olsun. Gördüğünüz gibi binaların ortasında olan bir kurum ve herkesin rahatlıkla görebileceği bir kurum. Biz bu konuda şeffafız ve elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Onlar bize emanet ve bu konuda herkes müsterih olsun" dedi.

Özer olayla ilgili görüntülerde yer alan 7 personel için gerekli işlemlerin başlatıldığını ve sürecin devam ettiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu an o görüntülerde görülen 7 personel var. Kurum müdürü ve hemşireyi 457 devlet memuru kanununa tabi olması münasebetiyle görevlerinden uzaklaştırdık. Diğerlerine de görevlerinden el çektirdik. Şu an soruşturma devam edecek ve müfettişlerimiz bu olaya el koydular ve çalışmaları devam edecek. Olayda bir darp yok, neticede usül ve yöntem olarak hatalı bir davranış var. Biz, daha dikkatli ve daha tedbirli olarak ne gerekiyorsa bütün önlemleri alacağız. Personelimize bu konuda daha fazla eğitimler verilecek ve daha fazla çalışma yapılacak. Her şeyin daha fazlasını yapmaya hazırız."

Aile Bakanlığı: Personel ve müdür açığa alındı Engelli öğrenci öğretmeni tarafından tekmelendi
İhlas Haber Ajansı
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